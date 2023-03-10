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Gaziantep TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ "İlk Evim Arsa" ve TOKİ "İlk İş Yerim" başvuruları 15 Kasım’da tamamlandı. Proje kapsamında 1 milyon 177 bin 56 kişi arsa için, 73 bin 135 kişi iş yeri için başvuru yaptı. 45 bin arsa kontenjanının verildiği Gaziantep’te müstakil ve hisseli arsa kura çekilişi 10 Mart'ta gerçekleştirilecek. Peki Gaziantep TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Gaziantep arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

09:01 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Gaziantep TOKİ arsa kura sonuçları

Gaziantep TOKİ arsa kura sonuçları

Gaziantep TOKİ arsa kura sonuçları için bekleyiş sürüyor. TOKİ arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor. TOKİ tarafından Ankara'da 100 bin, İstanbul'da 50 bin, İzmir'de 25 bin arsa satışa sunulacak. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen arsa kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Peki Gaziantep TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek?

Gaziantep TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. 8-10 Mart tarihleri arasında 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuraları noter huzurunda çekilecek.
Gaziantep TOKİ arsa kura çekilişi
10 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Gaziantep TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi.
TOKİ Gaziantep kura çekilişleri canlı
yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Gaziantep TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Gaziantep TOKİ arsa yerleri

TOKİ Gaziantep'te arsa satışı olan yerler: Merkez, Araban, İslahiye, Karakamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli.

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Gaziantep TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
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