Gaziantep TOKİ arsa kura sonuçları
Gaziantep TOKİ arsa kura sonuçları için bekleyiş sürüyor. TOKİ arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor. TOKİ tarafından Ankara'da 100 bin, İstanbul'da 50 bin, İzmir'de 25 bin arsa satışa sunulacak. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen arsa kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Peki Gaziantep TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek?
Gaziantep TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?
Gaziantep TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?
Gaziantep TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?
Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.
Gaziantep TOKİ arsa yerleri
TOKİ Gaziantep'te arsa satışı olan yerler: Merkez, Araban, İslahiye, Karakamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli.