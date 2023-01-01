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TOKİ KURA ÇEKİMİ: Antalya, Eskişehir, Afyon, Isparta, Burdur 2+1, 3+1 konut kuraları ne zaman?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura heyecanı başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen proje kapsamında ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekildi. Peki, TOKİ Burdur, Isparta ve kura çekimi ne zaman, çekiliş tarihi belli oldu mu?
TOKİ Isparta kura çekiliş tarihleri belli oldu. Buna göre, Isparta'da TOKİ kuraları 25 Ocak tarihlerinde çekilecek.
TOKİ Burdur kura çekiliş tarihleri belli oldu. Buna göre, Burdur'da TOKİ kuraları 25 Ocak tarihlerinde çekilecek.
Fazlı Şahan
Elfida Güner
Müzeyyen Tuncel
Fatma Şennur Arslan
İsmail Balaban
Hasan Kefeli
Adem Tulu
Süleyman Alan
Yusuf Turhan
Fatama Yılmaz
Halil İbrahim Karakuyulu
Süreyya Erkan
Sezai Kutatay
Zekai Karabulut
Hasan Çıkar
Fatma Sarı
Ömer Kaynar
İbrahim Seçen
Sevda Gül
İhsan Mete Eğin
Pınar Aksakal
Hacer Köç
Barış Yeşil
Esma Karaca
Özlem Özçelik
Ersin Çatık
Hasan Kelek
Çetin Yılmaz
Hüseyin Şimşek
Rifat Balcı
Esma Demir
Şenol Altınay
Şemsettin Akçakaya
Ramazan Karadağ
Yaşar Çobanoğlu
Mehmet Ali Öngel
Nuran Varlık
Doğan Kök
Salim Berk
Süleyman Orgun
Rarife Özkan
Remzi Badur
Ahmet Kısaoğlu
Nihat Demirtaş
Sadettin Dinler
Zeynep Tanır
Kamil Yüksel
Zekeriya Köseoğlu
Sevim Özkaynak
Leyla Şahiner
Hürmüs Yıldırım
Nermin Önal
Ali Köse
Yaşar Yapıcı
Halil İbrahim Acar
İsmail Özbey
Hanim Köseoğlu
Raşit Akkuş
Emriye Bektaş
Hakime Kestel
Gürbüz Akcan
Seffaniye Bilgiç
Nadir Şora
Mustafa Erol
Filiz Yavuz
Mehmet Şenel
Cafer Kayacan
İsmail Ünal
Murat Işıkcı
Remşen Gültekin
Mustafa Karagöz
Ayfer Büyükkara
Seyfi Akdemir
Asiye Karasu
Fama Aslan
Isparta TOKİ kuraları ise 23-24 Ocak'ta çekilecek.
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Eskişehir, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Eskişehir'e 2 bin 499 konut kontenjanının ayrıldığı bildirildi. Odunpazarı, Günyüzü, Han, Mahmudiye, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi’’ye konutlar yapılacak.
Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun yapımı için kazmalar vuruldu.
TOKİ ilk evim başvuruları 14 Eylül 2022 tarihinde başladı ve 31 Ekim 2022 tarihinde başvurula sona erecek. TOKİ ilk evim arsa başvuruları 10 Ekim 2022 tarihinde başlayacak ve 7 Kasım 2022 tarihinde sonlanacak. Yine aynı şekilde TOKİ ilk iş yerim başvuruları ise yine 10 Ekim 2022 tarihinde başlayıp 7 Kasım 2022 tarihinde bitecek.
TC vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmak
Proje il nüfusuna kayıtlı olmak ya da o il sınırları içinde faaliyet gösteriyor olmak
İş Yeri Açma Belgesi, Ustalık Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığını gösteren nace kodu vb. bilgileri gösteren belgeler
Kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanının olmaması
TOKİ ilk iş yerim başvuru ücreti 2000 TL’dir.
TOKİ ilk iş yerim projesine başvurmak isteyenler 2000 TL’lik bir bedelle 10 Ekim 2022-7 Kasım 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden, İl Merkezlerinde bulunan Halk Bankası’ndan, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden başvurabilecekler.
Asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.
Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.
Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.