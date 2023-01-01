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Burdur, Isparta, Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Burdur TOKİ kura sonuçları ile Isparta TOKİ kura çekiliş tarihleri araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı sosyal konut projesinde başvuruların sona ermesiyle birlikte kura heyecanı da başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında, konutların ilk kuraları Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirildi. İl il farklı tarihlerde kura çekimleri gerçekleştirilecek. TOKİ Burdur kuraları 25 Ocak'ta Isparta kuraları ise 23-24 Ocak'ta çekilecek. Afyonkarahisar kura çekiliş tarihleri henüz açıklamadı. Peki TOKİ Burdur, Isparta, Afyonkarahisar kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte Burdur TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi.

16:57 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
TOKİ KURA ÇEKİMİ: Antalya, Eskişehir, Afyon, Isparta, Burdur 2+1, 3+1 konut kuraları ne zaman?

TOKİ KURA ÇEKİMİ: Antalya, Eskişehir, Afyon, Isparta, Burdur 2+1, 3+1 konut kuraları ne zaman?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura heyecanı başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen proje kapsamında ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekildi. Peki, TOKİ Burdur, Isparta ve kura çekimi ne zaman, çekiliş tarihi belli oldu mu?

Isparta TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

TOKİ Isparta kura çekiliş tarihleri belli oldu. Buna göre, Isparta'da TOKİ kuraları 25 Ocak tarihlerinde çekilecek.

Burdur TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

TOKİ Burdur kura çekiliş tarihleri belli oldu. Buna göre, Burdur'da TOKİ kuraları 25 Ocak tarihlerinde çekilecek.

Eskişehir TOKİ kura sonuçları isim listesi

Eskişehir merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi
  • Nurcan Gök
  • Suat Atay
  • Engin Şimşek
  • Ümmü Yakınlar
  • Asiye Dalgıç
  • Ercümenet Berk
  • Birsen Yücel
  • Ali Salman
  • Yusuf Yalnız
  • Abdullah Akbulut
  • Adnan Koyuncu
  • Cihan Güler
  • Feraha Akdoğan
  • Cemal Çınar
  • Emine Toy
  • Revasiye Bora
  • Ayşe Özcan
  • Coşkun Peker
  • İpek Arıyeşil
  • Cevriye Kınık
  • Ayşe Güler
  • Hatice Bahar
  • Kevser Desticioğlu
  • Beşir Bayındır
  • Nazif Özer
  • Enes Bayazıt
  • Murat Şahan
  • Sabri Mete Uyar
  • Eyüp Altıntaş
  • Şahin Balıkcı
  • Yunus Dinçsoy
  • Ersin Ergün
  • Ziya Çama
  • Veysel Gözübol
  • Çağrı Baş
  • Türkan Gül
  • Türkkan Özkoç
  • Ufuk Ünsal
  • Muzaffer Akbaş
  • NigarÖzel
  • Fatma Çakır
  • Nevzat Alataş
  • Ayça Korkmaz
  • Haktan Muhammed Karabulut
  • Ferhan Tek
  • Hasan Allak
  • Hacer Üngör
  • Hüseyin Poyraz
  • Efkan Özkan
  • Hasan Hüseyin Ceylan
  • Berna Arlı
  • Melihat Arduç
  • Mustafa Kayar
  • Hüseyin Çetinyokuş
  • İbrahim Dayan

Fazlı Şahan

Elfida Güner

Müzeyyen Tuncel

Fatma Şennur Arslan

İsmail Balaban

Hasan Kefeli

Adem Tulu

Süleyman Alan

Yusuf Turhan

Fatama Yılmaz

Halil İbrahim Karakuyulu

Süreyya Erkan

Sezai Kutatay

Zekai Karabulut

Hasan Çıkar

  • Salih Demir
  • Süleyman Beyazıt
  • Emine Sarıoğlu
  • Süleyman Şen
  • Mustafa Demirel
  • Tazim Özdemir
  • Zehra Maviye Kara
  • Ahmet Yaman
  • Naim Karapınar
  • Fatma Gökmen
  • Şeymanur Hanay
  • Mustafa Demir
  • Damla Tunay
  • Zeynep Çelik
  • Ahmet Altuğ Şawış
  • Fatma Altıntaş
  • Kadir Kaan Özdemir
  • Gökhan Alparslan
  • Yüksel Tiryaki
  • Ufuk Biray
  • Özlem çınar
  • Doğukan Güdeloğlu
  • Büşra Karaaslan
  • Emine Dilek Çona
  • Melih Taşpınar
  • Seyit Muhibullah Emini
  • Ceylan Güzelbaba
  • Bahri Tunçer
  • Murat Em
  • Abdullah Yankı
  • Gülşen Biray
  • Cengiz Tikce
  • Emre Bakırcak
  • Hasan Bilir
  • Umut Yavuz
  • Ümit Efecan
  • Ömür Duman
  • Murat Ünlü

Fatma Sarı

Ömer Kaynar

İbrahim Seçen

Sevda Gül

İhsan Mete Eğin

Pınar Aksakal

Hacer Köç

Barış Yeşil

Esma Karaca

Özlem Özçelik

Ersin Çatık

Hasan Kelek

Çetin Yılmaz

Hüseyin Şimşek

Rifat Balcı

Esma Demir

Şenol Altınay

Şemsettin Akçakaya

Ramazan Karadağ

  • Ayşe Çay
  • Emine Bilgin
  • Emre Ülker
  • Çiğdem Günçal
  • Sinan Er
  • Seydi Uzun
  • Fehime Baş
  • Gülcan Kaya
  • Mutafa Yanık
  • Turan Işık
  • Zeliha Akar
  • Ender Öztürk
  • Özkan Sümbül
  • Ercan Çamgeliş
  • Yasin Samar
  • Hamiyet Başbuğ
  • Mevlüt Acar
  • Şefiha Aktaş
  • Fadime Çilev
  • İsmail Keskin
  • Seydi Ahmet Esen
  • Adnan Kılıç
  • Muhittin Aydoğan
  • Sedat Kaplanlar
  • Halil Kıyak
  • Ramazan Uğur
  • Elçin Gür
  • Cevat Yılmaz
  • bilgin Onar
  • Mustafa Şenel
  • Muadelet Özdemir
  • Celal Çınar
  • Nefize Çetintaş
  • Muzaffer Savaş
  • Hicran Özdemir
  • Ergül Çelik
  • Yusuf Yılmaz

Yaşar Çobanoğlu

Mehmet Ali Öngel

Nuran Varlık

Doğan Kök

Salim Berk

Süleyman Orgun

Rarife Özkan

Remzi Badur

Ahmet Kısaoğlu

Nihat Demirtaş

Sadettin Dinler

Zeynep Tanır

Kamil Yüksel

Zekeriya Köseoğlu

Sevim Özkaynak

Leyla Şahiner

Hürmüs Yıldırım

Nermin Önal

Ali Köse

Yaşar Yapıcı

  • Bayram Karakaklık
  • Ali Ilgın
  • Mevlüde Yıldırım
  • Akile Durmaz
  • Fahrettin Yılmaz
  • Hatice Uslu
  • Serap Kandemir Esenlik
  • Hasan Sarı
  • Fahriye Avcı
  • Halis Yılmaz
  • Fikret Arslan
  • Semra Erenliler Boz
  • Mustafa Demir
  • Keziban Özdoğru
  • Tevfik Ersin Aka
  • Çetin Erdoğan
  • Mecbure Aydın
  • İmren Ateş
  • Emriye Kudal
  • Sedat Özcan
  • Memnune Çakır
  • Engiz Öz
  • Emin Tetik
  • Hasan Karagöz
  • Alim Mercan
  • İsmail Alkan
  • Gürsel Karmanlı
  • Sultan Ozan

Halil İbrahim Acar

İsmail Özbey

Hanim Köseoğlu

Raşit Akkuş

Emriye Bektaş

Hakime Kestel

Gürbüz Akcan

Seffaniye Bilgiç

Nadir Şora

Mustafa Erol

Filiz Yavuz

Mehmet Şenel

Cafer Kayacan

İsmail Ünal

Murat Işıkcı

Remşen Gültekin

Mustafa Karagöz

Ayfer Büyükkara

Seyfi Akdemir

Asiye Karasu

Fama Aslan

Eskişehir TOKİ kuraları ne zaman?

  • TOKİ Eskişehir kuraları 13-14 Ocak'ta çekilecek.

Isparta TOKİ kura çekilişleri ne zaman?

Isparta TOKİ kuraları ise 23-24 Ocak'ta çekilecek.

TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Eskişehir, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.


Eskişehir TOKİ konutları nereye hangi ilçeye yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Eskişehir'e 2 bin 499 konut kontenjanının ayrıldığı bildirildi. Odunpazarı, Günyüzü, Han, Mahmudiye, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi’’ye konutlar yapılacak.

TOKİ Antalya’da nereye konut yapacak?

  • - SERİK
  • - MERKEZ
  • - MANAVGAT
  • - KAŞ
  • - GAZİPAŞA
  • - DÖŞEMEALTI
  • - İBRADI

Isparta TOKİ konut yerleri

  1. Atabey
  2. Gelendost
  3. Gönen
  4. Keçiborlu
  5. Kuleönü
  6. Merkez
  7. Sav
  8. Senirkent
  9. Yalvaç
  10. Yenişarbademli

Temeli atılan TOKİ konutları ve illeri

Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun yapımı için kazmalar vuruldu.

TOKİ konut, arsa ve işyeri başvuruları ne zaman bitecek, sona erecek?

TOKİ ilk evim başvuruları 14 Eylül 2022 tarihinde başladı ve 31 Ekim 2022 tarihinde başvurula sona erecek. TOKİ ilk evim arsa başvuruları 10 Ekim 2022 tarihinde başlayacak ve 7 Kasım 2022 tarihinde sonlanacak. Yine aynı şekilde TOKİ ilk iş yerim başvuruları ise yine 10 Ekim 2022 tarihinde başlayıp 7 Kasım 2022 tarihinde bitecek.

TOKİ işyeri başvuru şartları

TC vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmak

Proje il nüfusuna kayıtlı olmak ya da o il sınırları içinde faaliyet gösteriyor olmak

İş Yeri Açma Belgesi, Ustalık Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığını gösteren nace kodu vb. bilgileri gösteren belgeler

Kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanının olmaması

TOKİ işyeri başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ ilk iş yerim başvuru ücreti 2000 TL’dir.

TOKİ işyeri başvurusu nasıl, nereye yapılır?

TOKİ ilk iş yerim projesine başvurmak isteyenler 2000 TL’lik bir bedelle 10 Ekim 2022-7 Kasım 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden, İl Merkezlerinde bulunan Halk Bankası’ndan, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden başvurabilecekler.

TOKİ başvuru iadeleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.

Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

#Eskişehir
#Isparta
#Burdur
#Afyon
#Eskişehir TOKİ
#Isparta TOKİ kura sonuçları
#Burdur sonuçları isim listesi
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Burdur, Isparta, Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
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