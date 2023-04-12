TOKİ kura çekimi son durum
TOKİ İstanbul Tuzla, Çatalca ve Selimpaşa kura sonuçları isim listesi belli oldu
TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve iptal edilenler listesi ilan edildi. Bu gelişme ardından Arnavutköy, Başakşehir, Esenler'de inşa edilecek TOKİ konutlarının kura tarihi merak konusu oldu.
Büyük ilgi ile karşılanan İlk Evim kampanyasında İstanbul Tuzla, Çatalca ve Selimpaşa kuraları tamamlandı. TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor. 1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konutun kurası çekilecek.
İstanbul TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
- Harun Öztürk
- Adnan Menderes Çafoğlu
- İsmail Bilir
- Mehmet Zeki Erdoğmuş
- Şeref Kuzu
- Seher Bayram
- Fatma Çeliktaşlı
- Adem Bayraktar
- Halit Ziya Çavuş
- Lütfiye Turgut
- Kenan Kılınçoğlu
- Ceylan Aydın
- Sevgi Coşkun
- Necati Ocak
- Muammer Usta
- Hüseyin Aksu
- Muharrem Altun
- Fatma Bölükbaşı
- Yılmaz Eraydın
- Hasan Hüseyin Kamet
- Mehmet Beşer
- Cengiz Ateş
- Aydın Gülcemal
- Nurettin Gürdoğan
- Sevinç Bayraktar
- Güler Yıldızaydın
- Bilgi Öçbilmaya
- Bekir Ceylan
- Fatih Murat Tahaoğlu
- Recai Eker
- Emel Bodur
- İlyas Sezer
- Mehmet Yazar
- Azize Kara
- Ağabey Şahin
- Salih Güzel
- Enise Balta
- Sultan Alp
- Adem Yıldız
- İlyas Gürsakal
- Hikmet Açargül
- Ayten Dalgın
- Sevim Tilbeç
- Kemal Buyurucu
- İsmail Ersoy
- Burak Boyacı
- Fazlı Yılmaz
- Rabia Arslan
- Yıldız Şahinoğlu
- Gülcan Çeçen
- Erdal Canıbek
- Şaban Akyüz
- Gülten Mısırlıoğlu
- Neriman Demirtaş
- Ergün Ateş
- Gürsel Altun
- Sultan Aydemir Sarı
- Emine Nas
- Yüksel Çalışkan
- Fethiye Kahraman
- Mehmet Şentürk
- Nuriye Oğuz
- Havva Çökmez
- Nurhayat Yalçıntaş
- Yeter Ayhan
- Nurcan Yüzügüllü
- Tacettin Erarslan
- Gülsüm Güneş
- Nuran Güneş
- Eyüp Kök
- Sevim Kara
- Ahmet Uz
- Zeynep Mevlüde Kemik
- Satı Güsüm Yıldız
- Ümümgülsüm Çetin
- Gülten Ceylan
- Nevzat Sinmez
- Diler Göndüvenli
- Hasan Özdemir
- Fikri Zorlu
- Arif Tetik
- Musa Kazım Aktaş
- Ahmet Sari
- Gönül Zengin
- Tacettin Yavuz
- Şahin Diler
- Handan Keskin
- Seyfettin Özdemir
- Ümmühanım Anık
- Hüseyin Şeyben
- Elmas Güven
- Hacı Ahmet Yılmaz
- Aziz Güneş
- Mustafa yüksel
- Necle Işık
- Sinan Yıldız
- Ömür oğuz
- Hülya Saygılı
- Nevin Alev
- Cemalettin Filiz
- Fata Delice
- Hatice Karaduman
- Hüseyin Avni Cedimoğlu
- Nermin Karabulut
- Sıddık Şirikçi
- Aşkın Şenol
- Levent Gülşen
TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?
TOKİ kura çekimleri Şırnak ve Ardahan illeriyle başladı. Kura çekilişleri Toplu Konut İdaresi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilmekte.
Giresun Alucra TOKİ müstakil arsa kura sonuçları isim listesi
- Furkan Akyıldız
- Durmuş Akın
- Mehmet Büyükgöze
- Furkan Yasin Yuyucu
- Asiye Dokumacı
- Tuğba Urgaç
- Kudret Gezen
- Mustafa Konukcu
- Kadir Yelekoğlu
- İbrahim Yelek
- İsa Sancık
- Şengül Konukçu
- Serdar Karaca
- Yasemin Çakır
- Taha Türker
- Furkan Koçak
- Ayşe Yeşilyurt
- Hayrullah Yuyucu
- Mahmut Duman
- Halil Tunçel
- Murat Kavukcu
- Sinem Aybar
- Zekiye Polat
Giresun Çamoluk TOKİ müstakil arsa kura sonuçları isim listesi
- Ahmet Vehbi Güven
- Muhammed Fatih Ekinci
- Nihat Aksoy
- Asım Kaleli
- Dağan Metin
- Ayfer Garip
- Yunus Emre Cücük
- Hikmet Akşahin
- Tarık Garip
- Ahmet Dursun Akmaz
- Murad Kaleli
Giresun Espiye TOKİ müstakil arsa kura sonuçları isim listesi
- Yakup Kaya
- Koray Güler
- Burak Kırca
- Ensar Hekim
- Engin Çubuk
- Kaan Özdemir
- Fatma Giriş
- Hamza Menteşe
- Olgun Beşikci
- Mehmet Akif Güler
- Kazım Tiryaki
- Şeyma Özkan
- üzeyir Aydın
- Beyzanur Okur
- İlknur Kara
Osmaniye merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi
- Mustafa Şahin
- Hatice Nilgün Kızar
- Meliha Önder
- Elife Aydoğan
- Habibe Tıraş
- AHmet Aktaş
- Emin Kaytan
- Adem Kaya
- Ali İnekci
- Keramettin Sayıl
- Metin Yassı
- İsmail Kaba
- Mehmet Fatih Ellez
- Hava Kaçar
- Fatma Güneş
- Turgay İnanduğçar
- Durdane Körlü
- Mustafa Aslan
- İran Sarısoy
- Şazenuş Şahin
- Yaşar Kaya
- Ethem Yıldırım
- Ahmet Güngör
- Graz Sarısoy
- Bekir Avcı
- Hürü Uğurlu
- Yunus Emre Yıldırım
- Mehmet Uyduran
- Rukiye Sarar
- Ali Çirkin
- Niyazi Çolak
- Neriman Severler
- Emine Kale
- Halime Halo
- Meziyet Kıran
- Ahmet Uzun
- Halil İmrek
- Mehmet Çağıran
Şanlıurfa Eyyübiye kura sonuçları
- Hasan Daval
- Sıddıka Ağaççı
- Müslüm Başbuğa
- Zeynep Gemalmaz
- Hacer Şıhanlı
- Aslıhan Demirbilek
- Mehmet Kurt
- Ali Akbalık
- Cahide Kadar
- Halil Özen
- Hasan Arıkan
- Berivan Atılgan
- Abdülkadir Yedikardeş
- Zeliha Doğan
- Filiz Küçük
- Müslüm Çar
- Aziz Toprak
- Mahmut Atmaca
- Meryem Demirkol
- Zeynep Yıldırım
TOKİ Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ardahan'da da heyecan vardı
Ardahan'da İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kura törenine, Vali Vekili Şahin Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal ile konutlara başvuru yapan aileler katıldı.
Kent genelinde yapılacak olan 250 konut için 2865 geçerli başvuru yapıldı. Noter huzurunda yapılan kura çekimi ile Ardahan merkez Göle ve Çıldır ilçelerindeki 250 hak sahibi belirlendi. Kurada ismi çıkan 15 Temmuz gazisi Zafer İpek, "Bugüne kadar evim olmadı ama umutlarımı her zaman yeşerttim. Bu yüzden de devletimin 81 ilde böyle bir imkanı sunmasından dolayı ben de müracaatımı yaptım. Çekiliş yapıldı noterin huzurunda. Çok şükür bana da çıktı."
16 Kasım'a kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekimi yapılacak.
Şırnak'ta 1450 konutun hak sahipleri belirlendi
Şırnak'ta 1450 konut için kura çekimi kapalı spor salonunda yapıldı. 3 bin 406 başvuru arasından hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.
Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı.
Kura çekimleri, TOKİ tarafından sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak?
- TOKİ 81 ilde konut kampanyası kapsamında başvuruların sona ermesinin ardından gözler kura çekiliş tarihlerine çevrilmişti. Bakan Murat Kurum'dan TOKİ kura çekilişlerinin başlayacağı tarihe ilişkin açıklama geldi. Çevre, Şehirilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, “İlk etapta 250 bin sosyal konut, ardından 1 milyon konut yapılacak arsa, 10 bin iş yeri vatandaşımıza sunduk. 30 Mart'a kadar kuralarını çekeceğiz, 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle konutlarımızı yapacağız.” dedi.
Ardahan’da TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Ardahan'da 250 konutunki 7 Kasım'da çekildi.
Kars’ta TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Kars'ta 8 Kasım'da kuralar çekildi.
Hakkari’de TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Hakkari'de 804 konutunki 15 Kasım'da çekildi.
Bitlis’te TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Bitlis'te ise 1.250 konutunki 16 Kasım'da çekildi.
Siirt’te TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Siirt'te 903 konutun 8 Kasım'da kuralar çekildi.
Batman’da TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Batman'da 1.850 konutun 9 Kasım'da kurası çekildi.
Mardin'de TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Mardin'de 2.550 konutun 10-11 Kasım'da çekildi.
Şanlıurfa'da TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Şanlıurfa'da ise 7.100 konutun kuraları 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde çekildi.
TOKİ 250 bin sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
- Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de “Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." dedi.
TOKİ konutlarına ne kadar emekli başvuru yaptı?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası olarak hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine başvuru yapanlar arasında 505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli vatandaş da yer aldı.
TOKİ konut başvurusu en çok hangi ilden yapıldı?
Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi.
- İstanbul'dan 1 milyon 519 bin 300, İzmir'den 240 bin 358, Ankara'dan 232 bin 857, Bursa'dan 188 bin 748, Gaziantep'ten 166 bin 200 ve Konya'dan 160 bin 905 kişi başvuruda bulundu.
Kategorilere göre ise projeye en çok ilgi gençlerden geldi. 2 milyon 30 bin 277 genç, ev sahibi olmak için başvuru yaptı.
505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli, 6 bin 493 şehit yakını ve gazi, 1390 Kıbrıs ve Kore gazisinin başvurduğu projeye, 2 milyon 334 bin 982 kategori dışında başvuru oldu.
TOKİ kura çekilişi nasıl yapılacak?
- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
- "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
- Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
- Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
- Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
- Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
- Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
- İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
TOKİ orta gelir grubu konut kampanyası başladı mı, ne zaman başlayacak?
Kurum projede 100 bin konut olduğunu ve 81 ilde orta ve orta üstü gelir grubunu kapsayacağını ifade etti. Finansman konusunda çalışmaların netleşmediğini düşük peşinat, uzun vade olacağını, bankalarla birlikte hareket edeceklerini belirten Bakan Kurum görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber çalıştıklarını ifade eden Kurum bu kampanyanın mevcut konut üretimini destekleyeceğini belirtti.
Kurum konuşmasının devamında Türkiye’de üretimi devam eden bütün konut şirketlerinin kampanyaya dahil olacağını söylerken, bankalarla da finansman konusunda görüştüklerini, onların da kampanyaya destek vermesini beklediklerini ifade etti.