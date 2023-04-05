Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( TOKİ ) eliyle hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için 14 Eylül'de başlayan başvurular 31 Ekim’de sona erdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. TOKİ kura çekimi 2023 il il belirlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Toplan 250 bin konutun hak sahibini bulacağı TOKİ kuraları İzmir iliyle devam edecekti. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

TOKİ İstanbul Tuzla, Çatalca ve Selimpaşa kura sonuçları isim listesi belli oldu

TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve iptal edilenler listesi ilan edildi. Bu gelişme ardından Arnavutköy, Başakşehir, Esenler'de inşa edilecek TOKİ konutlarının kura tarihi merak konusu oldu.

Büyük ilgi ile karşılanan İlk Evim kampanyasında İstanbul Tuzla, Çatalca ve Selimpaşa kuraları tamamlandı. TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor. 1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konutun kurası çekilecek.

İstanbul TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi

Harun Öztürk

Adnan Menderes Çafoğlu

İsmail Bilir

Mehmet Zeki Erdoğmuş

Şeref Kuzu

Seher Bayram

Fatma Çeliktaşlı

Adem Bayraktar

Halit Ziya Çavuş

Lütfiye Turgut

Kenan Kılınçoğlu

Ceylan Aydın

Sevgi Coşkun

Necati Ocak

Muammer Usta

Hüseyin Aksu

Muharrem Altun

Fatma Bölükbaşı

Yılmaz Eraydın

Hasan Hüseyin Kamet

Mehmet Beşer

Cengiz Ateş

Aydın Gülcemal

Nurettin Gürdoğan

Sevinç Bayraktar

Güler Yıldızaydın

Bilgi Öçbilmaya

Bekir Ceylan

Fatih Murat Tahaoğlu

Recai Eker

Emel Bodur

İlyas Sezer

Mehmet Yazar

Azize Kara

Ağabey Şahin

Salih Güzel

Enise Balta

Sultan Alp

Adem Yıldız

İlyas Gürsakal

Hikmet Açargül

Ayten Dalgın

Sevim Tilbeç

Kemal Buyurucu

İsmail Ersoy

Burak Boyacı

Fazlı Yılmaz

Rabia Arslan

Yıldız Şahinoğlu

Gülcan Çeçen

Erdal Canıbek

Şaban Akyüz

Gülten Mısırlıoğlu

Neriman Demirtaş

Ergün Ateş

Gürsel Altun

Sultan Aydemir Sarı

Emine Nas

Yüksel Çalışkan

Fethiye Kahraman

Mehmet Şentürk

Nuriye Oğuz

Havva Çökmez

Nurhayat Yalçıntaş

Yeter Ayhan

Nurcan Yüzügüllü

Tacettin Erarslan

Gülsüm Güneş

Nuran Güneş

Eyüp Kök

Sevim Kara

Ahmet Uz

Zeynep Mevlüde Kemik

Satı Güsüm Yıldız

Ümümgülsüm Çetin

Gülten Ceylan

Nevzat Sinmez

Diler Göndüvenli

Hasan Özdemir

Fikri Zorlu

Arif Tetik

Musa Kazım Aktaş

Ahmet Sari

Gönül Zengin

Tacettin Yavuz

Şahin Diler

Handan Keskin

Seyfettin Özdemir

Ümmühanım Anık

Hüseyin Şeyben

Elmas Güven

Hacı Ahmet Yılmaz

Aziz Güneş

Mustafa yüksel

Necle Işık

Sinan Yıldız

Ömür oğuz

Hülya Saygılı

Nevin Alev

Cemalettin Filiz

Fata Delice

Hatice Karaduman

Hüseyin Avni Cedimoğlu

Nermin Karabulut

Sıddık Şirikçi

Aşkın Şenol

Levent Gülşen

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?

TOKİ kura çekimleri Şırnak ve Ardahan illeriyle başladı. Kura çekilişleri Toplu Konut İdaresi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilmekte.

Osmaniye merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi

Mustafa Şahin

Hatice Nilgün Kızar

Meliha Önder

Elife Aydoğan

Habibe Tıraş

AHmet Aktaş

Emin Kaytan

Adem Kaya

Ali İnekci

Keramettin Sayıl

Metin Yassı

İsmail Kaba

Mehmet Fatih Ellez

Hava Kaçar

Fatma Güneş

Turgay İnanduğçar

Durdane Körlü

Mustafa Aslan

İran Sarısoy

Şazenuş Şahin

Yaşar Kaya

Ethem Yıldırım

Ahmet Güngör

Graz Sarısoy

Bekir Avcı

Hürü Uğurlu

Yunus Emre Yıldırım

Mehmet Uyduran

Rukiye Sarar

Ali Çirkin

Niyazi Çolak

Neriman Severler

Emine Kale

Halime Halo

Meziyet Kıran

Ahmet Uzun

Halil İmrek

Mehmet Çağıran

Şanlıurfa Eyyübiye kura sonuçları

Hasan Daval

Sıddıka Ağaççı

Müslüm Başbuğa

Zeynep Gemalmaz

Hacer Şıhanlı

Aslıhan Demirbilek

Mehmet Kurt

Ali Akbalık

Cahide Kadar

Halil Özen

Hasan Arıkan

Berivan Atılgan

Abdülkadir Yedikardeş

Zeliha Doğan

Filiz Küçük

Müslüm Çar

Aziz Toprak

Mahmut Atmaca

Meryem Demirkol

Zeynep Yıldırım

TOKİ Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi

Ardahan'da da heyecan vardı

Ardahan'da İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kura törenine, Vali Vekili Şahin Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal ile konutlara başvuru yapan aileler katıldı.

Kent genelinde yapılacak olan 250 konut için 2865 geçerli başvuru yapıldı. Noter huzurunda yapılan kura çekimi ile Ardahan merkez Göle ve Çıldır ilçelerindeki 250 hak sahibi belirlendi. Kurada ismi çıkan 15 Temmuz gazisi Zafer İpek, "Bugüne kadar evim olmadı ama umutlarımı her zaman yeşerttim. Bu yüzden de devletimin 81 ilde böyle bir imkanı sunmasından dolayı ben de müracaatımı yaptım. Çekiliş yapıldı noterin huzurunda. Çok şükür bana da çıktı."

16 Kasım'a kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekimi yapılacak.

Şırnak'ta 1450 konutun hak sahipleri belirlendi

Şırnak'ta 1450 konut için kura çekimi kapalı spor salonunda yapıldı. 3 bin 406 başvuru arasından hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Kura çekimleri, TOKİ tarafından sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak?

TOKİ 81 ilde konut kampanyası kapsamında başvuruların sona ermesinin ardından gözler kura çekiliş tarihlerine çevrilmişti. Bakan Murat Kurum'dan TOKİ kura çekilişlerinin başlayacağı tarihe ilişkin açıklama geldi. Çevre, Şehirilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, “İlk etapta 250 bin sosyal konut, ardından 1 milyon konut yapılacak arsa, 10 bin iş yeri vatandaşımıza sunduk. 30 Mart'a kadar kuralarını çekeceğiz, 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle konutlarımızı yapacağız.” dedi.

Ardahan’da TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Ardahan'da 250 konutunki 7 Kasım'da çekildi.

Kars’ta TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Kars'ta 8 Kasım'da kuralar çekildi.

Hakkari’de TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Hakkari'de 804 konutunki 15 Kasım'da çekildi.

Bitlis’te TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Bitlis'te ise 1.250 konutunki 16 Kasım'da çekildi.

Siirt’te TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Siirt'te 903 konutun 8 Kasım'da kuralar çekildi.

Batman’da TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Batman'da 1.850 konutun 9 Kasım'da kurası çekildi.

Mardin'de TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Mardin'de 2.550 konutun 10-11 Kasım'da çekildi.

Şanlıurfa'da TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Şanlıurfa'da ise 7.100 konutun kuraları 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde çekildi.

TOKİ 250 bin sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?

Bakan Kurum, konutların teslim süresine ilişkin de “Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız." dedi.

TOKİ konutlarına ne kadar emekli başvuru yaptı?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası olarak hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine başvuru yapanlar arasında 505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli vatandaş da yer aldı.

TOKİ konut başvurusu en çok hangi ilden yapıldı?

Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi.

İstanbul'dan 1 milyon 519 bin 300, İzmir'den 240 bin 358, Ankara'dan 232 bin 857, Bursa'dan 188 bin 748, Gaziantep'ten 166 bin 200 ve Konya'dan 160 bin 905 kişi başvuruda bulundu.

Kategorilere göre ise projeye en çok ilgi gençlerden geldi. 2 milyon 30 bin 277 genç, ev sahibi olmak için başvuru yaptı.

505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli, 6 bin 493 şehit yakını ve gazi, 1390 Kıbrıs ve Kore gazisinin başvurduğu projeye, 2 milyon 334 bin 982 kategori dışında başvuru oldu.

TOKİ kura çekilişi nasıl yapılacak?

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır. Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir. Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

TOKİ orta gelir grubu konut kampanyası başladı mı, ne zaman başlayacak?

Kurum projede 100 bin konut olduğunu ve 81 ilde orta ve orta üstü gelir grubunu kapsayacağını ifade etti. Finansman konusunda çalışmaların netleşmediğini düşük peşinat, uzun vade olacağını, bankalarla birlikte hareket edeceklerini belirten Bakan Kurum görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber çalıştıklarını ifade eden Kurum bu kampanyanın mevcut konut üretimini destekleyeceğini belirtti.

Kurum konuşmasının devamında Türkiye’de üretimi devam eden bütün konut şirketlerinin kampanyaya dahil olacağını söylerken, bankalarla da finansman konusunda görüştüklerini, onların da kampanyaya destek vermesini beklediklerini ifade etti.

Orta gelir grubu konut kampanyası nerede olacak?