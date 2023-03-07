İzmir TOKİ kura sonuçları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, depremler nedeniyle ara verilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinin kura çekimlerinin yeniden başladığı bildirildi.
İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman?
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimlerinin yeniden başladığı ve depremden etkilenen illere öncelik verileceği belirtildi. Açıklamada, "İlk Evim Arsa" projesi kapsamındaki 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuralarının 8-10 Mart arasında, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamındaki 21 bin 219 konutun kuralarının ise İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere 5 ilde noter huzurunda çekileceği bilgisine yer verildi. İzmir'de 12 bin 400 konutun kuraları 8-14 Mart'ta çekilecek.
İzmir TOKİ kura çekilişi saat kaçta?
TOKİ İzmir kura çekiliş tarihi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti. Ancak, kurumun yayımladığı açıklamaya göre, İzmir'deki kura çekilişi yarın (8 Mart 2023 Çarşamba) saat 10.00'da Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Hasan Tahsin salonunda yapılacak çekiliş ile 3479 konut sahibini belirleyecek.
İzmir TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilecek?
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ İzmir kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
İzmir TOKİ kura tarihleri
- 8 Mart: Merkez
- 9 Mart: Menemen
- 10 Mart: Güzelbahçe, Urla, Selçuk
- 11 Mart: Torbalı, Seferihisar
- 12 Mart: Aliağa, Kemalpaşa
- 13 Mart: Dikili, Tire
- 14 Mart: Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık