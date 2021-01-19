Canlı puan durumu ve canlı maç sonuçları Yeni Şafak’ta

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kızışıyor. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gaziantep gibi takımlar puan durumunda üst sıralarda yer alırken taraflar ise oynanan maçların ardından maç sonuçlarını ediyor.

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Süper Lig 20. Hafta fikstürü

Konyaspor Trabzonspor istatistikleri

Konyaspor'a rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (4G 3B), tek yenilgisini son karşılaşmada sahasında almıştı (3-4). Bordo-mavililer, lig tarihinde rakibine üst üste iki iç saha maçında mağlup olmadı.

Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olduğu son sekiz maçın altısını kaybeden Konyaspor (2G), bu karşılaşmaların hiçbirinde kalesini gole kapatamadı ve toplam 16 gol yedi.

Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Trabzonspor (1B 1M), tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı (0-2 vs Galatasaray).

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden Konyaspor, bu sezon üst üste üç yenilgi almadı.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara rakip olduğu son sekiz maçın altısını kazanan ve bu karşılaşmalarda toplam 20 gol atan Konyaspor (2M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 52 karşılaşmada almıştı (19B 27M).

Galatasaray Denizlispor maçı istatistikleri

Denizlispor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray (6G 2B), son dört iç saha karşılaşmasında rakibine puan vermedi.

Galatasaray'a rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçının yedisini kaybeden Denizlispor, kalesini gole kapattığı tek karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı (Ağustos 2019'da 2-0).

Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray (4G 2B), bu karşılaşmaların dördünde gol yemedi.

Süper Lig'de çıktığı son üç deplasmanda 5 paun toplayan Denizlispor (1G 2B), dört maçlık bir yenilmezlik serisini en son Ekim-Kasım 2007 arasında yakalamıştı.

Galatasaray bu sezon ilk golü yediği dört Süper Lig maçını da kaybederken; Denizlispor açılış golünü attığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi (3G 2B).