TOKİ Samsun kura çekimi sonuçları canlı yayın izle

TOKİ kura çekilişi noter huzurunda canlı yayınla hak sahiplerini buluyor. Aynı zamanda TOKİ sosyal medya hesaplarından ve resmi internet adresinden de TOKİ kura çekilişi takip edilebiliyor. Samsun TOKİ İlkadım, Merkez, Bafra, Canik, Çarşamba, Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Asarcık kura sonuçları 2+1 3+1 listesi kura çekilişi sonucu belli olacak. Peki, TOKİ Samsun kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte TOKİ Samsun kura çekimi canlı yayın ve kura listesi...

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi il il yapılmaya devam ediyor. 12-19 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 15 bin 566 konut için kura çekilecek.

Samsun TOKİ kura çekilişi ne zaman saat kaçta?

12-14 Aralık'ta yapılacak Samsun TOKİ kura çekimi sonrasında 4 bin 450 konut hak sahibini bulacak. Kuralar saat 10:00'da Samsun BŞB Çok Amaçlı Salon Erol Olçok Katı'nda çekilecek.

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SAMSUN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Samsun kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

SAMSUN TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Samsun TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil- yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

Samsun TOKİ kuraları hangi ilçelerde ne zaman çekilecek?

12 Aralık: İlkadım, Merkez

13 Aralık: Bafra, Canik, Çarşamba

14 Aralık: Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Asarcık

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SAMSUN İLKADIM: 200 KONUT

SAMSUN MERKEZ: 1700

SAMSUN BAFRA: 500

SAMSUN CANİK: 320

SAMSUN ÇARŞAMBA: 600

SAMSUN VEZİRKÖPRÜ: 200

SAMSUN HAVZA: 150

SAMSUN KAVAK: 200

SAMSUN LADİK: 100

SAMSUN ONDOKUZMAYIS: 380

SAMSUN ASARCIK: 100