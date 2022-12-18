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Tokat Canlı TOKİ kura çekilişi sonuçları: Tokat 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi

TOKİ Tokat kura çekimi bugün canlı yayınla gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları en sık araştırılan konu başlıklarından bir tanesi oluyor. Kura çekimi il il kademeli olarak devam ederken TOKİ Tokat’ta, merkez, Erbaa, Turhal, Pazar, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde konut inşa edileceği açıklanmıştı. Tokat kura çekilişi 19 Aralık tarihlerinde canlı olarak yapılıyor. Peki; TOKİ Tokat kura çekimi sonuçları belli oldu mu? İşte 2022 TOKİ Tokat kura sonuçları, yedek ve asil isim listeleri...

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CANLI Tokat TOKİ Kura Sonuçları: Tokat TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi Öğren
TOKİ Tokat kura sonuçları canlı izle

TOKİ Sosyal Konut projesinde 19 Aralık kura çekilişi yapılacak iller belli oldu. 19 Aralık tarihinde Tokat’ta, merkez, Erbaa, Turhal, Pazar, Artova ve Yeşilyurt ile Bayburt merkez, Demirözü, Aydıntepe’de 1.752 konutun ev sahipleri belirlenecek. Peki TOKİ Tokat kura sonuçları belli oldu mu?

Tokat TOKİ kura çekilişleri ne zaman, saat kaçta?

  • Tokat’ta, merkez, Erbaa, Turhal, Pazar, Artova ve Yeşilyurt ile Bayburt merkez, Demirözü, Aydıntepe’de 1.752 konutun ev sahipleri belirlenecek. Tokat’ta kuralar İl özel İdaresiKonferans Salonu’nda, saat 10.00’da çekilecek.

Tokat TOKİ kura sonuçları isim listesi

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Tokat sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Tokat TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Tokat kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Tokat TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Tokat TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil- yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

TOKAT TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

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