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Bayburt TOKİ KURA çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | CANLI

Milyonlarca vatandaşın başvuruda bulunduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Bayburt’ta yapılan kura çekilişi tamamlanıyor. Bayburt Merkez, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde yapılacak 252 adet konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte Bayburt TOKİ kura çekiliş sonuçları, Bayburt TOKİ çekiliş sonuçları 2+1, 3+1 sorgulama ekranı, TOKİ Bayburt kazananlar isim listesi konularının detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI: TOKİ Bayburt kura çekimi 2+1, 3+1 isim listesi sorgulama
Bayburt TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Bayburt’ta kura çekilişleri 19 Aralık tarihlerinde yapılıyor. Bayburt kura çekilişi 19 Aralık Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla düzenleniyor. 3 ilçede toplam 252 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilecek. Merkez, Aydıntepe ve Demirözü ilçeleri için geri sayım devam ediyor. İşte TOKİ Bayburt kura çekimi canlı yayın ve nihai isim listesi sorgulama sayfası...

Bayburt TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

BAYBURT TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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