Pisagor tablosu yöntemini kullanan çarpma tablosunu öğrenme

işlemi çocuklara ezberciliği dayatmadığı ve düşünmeyi sağladığı için son derece önemlidir. Pisagor tablosu çocuğun rakamları kolayca öğrenip kavramasına yardım eder. Hafızası çok güçlü olan çocuklar uzun matematik formüllerini kolay ve hızlı bir şekilde öğrenebilir. Pisagor tablosunu kullanarak daha az bilgiyle sayıları rahat bir şekilde ezberleyebilirsiniz. İnsan beyni simetriyi otomatik olarak algılayıp kalıcı bir şekilde öğrenemeye adapte edilmiştir. İnsan beynin simetriyi kolay algılaması zamanla çocuğunuzun çarpım tablosunu rahat ve hızlı bir şekilde öğrenmesine ön ayak olur.