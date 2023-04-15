Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı için geri sayım sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Deprem bölgesinde olan 10 il için 3.358 Hemşire, 1.027 Ebe, 400 Sağlık Lisansiyeri, 507 Sağlık Teknisyeni ve 3.767 Sağlık Teknikeri olmak üzere 9.059 Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 2.832 Sürekli İşçi, toplamda 11.891 personel istihdam edilecektir.” dedi. Sağlık Bakanlığı işçi alım için başvurular mart ayında başvurularını gerçekleştirmişti. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman yapılacak? İşte İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı.