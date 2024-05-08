"ÇAYKUR işçi alımı kurası ne zaman? ÇAYKUR kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacağı duyurulmuştu. Peki ÇAYKUR işçi alımı kurası ne zaman? ÇAYKUR kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?