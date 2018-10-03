CBC Sport canlı izle! CBC Sport frekans ayarları

Porto Galatasaray maçını şifresiz canlı izlemek mümkün. beIN Sport'ta yayınlanacağı resmi olarak duyurulan Şampiyonlar Ligi maçının, CBC Sport'tan ise şifresiz olarak izlenebileceği belirtildi.

CBC Sport nasıl izlenir?

Aşağıda vereceğimiz frekanslar üzerinden kanalı canlı olarak izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

CBC Sport nasıl ayarlanır?

CBC Sport HD kanalının yayınları Türkiye'den de rahatlıkla izlenebiliyor. Ancak izleyicilerinin çanak antenlerini 42 dereceden 46 derece doğuya yani 4 derecelik çevirmeleri gerekiyor. Azeri uydusu AzerSpace1'den yayın yapan kanalın frekansı 11135. Polarizasyon yatay, sembol değeri ise 27500.

Maça ait bilgiler

Porto ile Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşıyor.

Galatasaray, Porto'nun Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı üçüncü Türk takımı olacak (Beşiktaş ve Fenerbahçe ile birlikte). Porto, Türk temsilcileriyle oynadığı altı maçın dördünden galibiyetle ayrıldı (1B 1M).

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı üçüncü Portekiz takımı Porto olurken; temsilcimiz, daha önce oynadığı dört maçta iki galibiyet aldı (Braga ve Sporting karşısında birer galibiyet ve mağlubiyet).

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 deplasman maçında galip gelemeyen Galatasaray (2B 9M), bu karşılaşmaların 10'unda en az ikişer gol yedi (toplam 28 gol).

Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 13 iç saha maçının ikisini kaybeden Porto (8G 3B), son yenilgisini Eylül 2017'de Beşiktaş'tan aldı (1-3).

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş maçın ikisini kazanan Galatasaray (1B 2M), daha önceki 16 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti.

Avrupa arenasında oynadığı son beş iç saha maçında 13 gol yiyen Porto, daha önceki 19 karşılaşmada aynı sayıda golü kalesinde görmüştü.

İlk grup maçında Lokomotif Moskova'dan gol yemeyen Galatasaray, son 19 karşılaşmada ilk kez kalesini gole kapatmış oldu. Sarı kırmızılılar, Aralık 2009'dan bu yana üst üste iki Avrupa maçını gol yemeden geçmiyor.

İlk grup maçında Lokomotif Moskova kalesine sekiz isabetli şut gönderen Galatasaray, Mart 2013'teki Schalke maçından (sekiz) bu yana bu turnuvada en yüksek sayısına ulaştı.

Porto savunmacısı Chancel Mbemba, eski kulübü Anderlecht formasıyla Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı son iç saha maçında iki gol atmıştı (Kasım 2014).

Canlı Skor: Porto Galatasaray