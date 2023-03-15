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NBA'de Cedi Osman 24 sayı attı, Cleveland Cavaliers kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın 24 sayı attığı maçta Charlotte Hornets'ı 120-104 yendi. Yaklaşık 30 dakika 31 saniye sahada kalan Cedi Osman, 24 sayı, 2 ribaunt, 3 asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Bu sezon 44. galibiyetini alan Cavaliers'ta Evan Mobley 26, Caris LeVert ise 22 sayı kaydetti. Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:01 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Charlotte Hornets 104-120 Cleveland Cavaliers

Charlotte Hornets 104-120 Cleveland Cavaliers

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı 4'üncüsü Cavaliers'ta Hornets'a karşı yaklaşık 30 dakika 31 saniye sahada kalan Cedi Osman, 24 sayı, 2 ribaunt, 3 asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

CHARLOTTE HORNETS - CLEVELAND CAVALİERS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GÜNÜN MAÇ SONUÇLARI

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 104-120

Washington Wizards-Detroit Pistons: 117-97

Toronto Raptors-Denver Nuggets: 125-110

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 108-123

Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 121-107

San Antonio Spurs-Orlando Magic: 132-114

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 104-116

Portland Trail Blazers-New York Knicks: 107-123


#Charlotte Hornets
#Cleveland Cavaliers
#NBA
#Cedi Osman
#Doğu Konferansı
8 dakika önce
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NBA'de Cedi Osman 24 sayı attı, Cleveland Cavaliers kazandı
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