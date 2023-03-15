Charlotte Hornets 104-120 Cleveland Cavaliers
NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı 4'üncüsü Cavaliers'ta Hornets'a karşı yaklaşık 30 dakika 31 saniye sahada kalan Cedi Osman, 24 sayı, 2 ribaunt, 3 asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
CHARLOTTE HORNETS - CLEVELAND CAVALİERS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GÜNÜN MAÇ SONUÇLARI
Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 104-120
Washington Wizards-Detroit Pistons: 117-97
Toronto Raptors-Denver Nuggets: 125-110
New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 108-123
Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 121-107
San Antonio Spurs-Orlando Magic: 132-114
Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 104-116
Portland Trail Blazers-New York Knicks: 107-123