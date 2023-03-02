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NBA'de Suns, Kevin Durant'in ilk maçında Hornets'ı mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, yıldız oyuncu Kevin Durant'in forma giydiği ilk maçta Charlotte Hornets'ı 105-91 yendi. Kevin Durant, Suns formasıyla Hornets deplasmanında çıktığı ilk karşılaşmada 23 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 2 blok üreterek sezonun 34. galibiyetine katkı sağladı. Batı Konferansı 4'üncüsü Suns'ta Devin Booker 37 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, Deandre Ayton ise 16 sayı, 16 ribauntla mücadele etti. Charlotte Hornets - Phoenix Suns maç özetini izlemek ve NBA’de günün diğer sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:52 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Charlotte Hornets 91-105 Phoenix Suns

Charlotte Hornets 91-105 Phoenix Suns

NBA'e 9 maçla devam edildi. Brooklyn Nets'ten takas edilen Durant, Suns formasıyla Hornets deplasmanında çıktığı ilk karşılaşmada 23 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 2 blok üreterek sezonun 34. galibiyetine katkı sağladı.

CHARLOTTE HORNETS - PHOENİX SUNS MAÇ ÖZETİ



NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI


Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 91-105

Detroit Pistons-Chicago Bulls: 115-117

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 117-113

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 96-119

New York Knicks-Brooklyn Nets: 142-118

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 99-113

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 139-117

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 117-123

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 110-121



#Charlotte Hornets
#Phoenix Suns
#Kevin Durant
#NBA
#Devin Booker
26 dakika önce
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NBA'de Suns, Kevin Durant'in ilk maçında Hornets'ı mağlup etti
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