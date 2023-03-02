Charlotte Hornets 91-105 Phoenix Suns
NBA'e 9 maçla devam edildi. Brooklyn Nets'ten takas edilen Durant, Suns formasıyla Hornets deplasmanında çıktığı ilk karşılaşmada 23 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 2 blok üreterek sezonun 34. galibiyetine katkı sağladı.
CHARLOTTE HORNETS - PHOENİX SUNS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 91-105
Detroit Pistons-Chicago Bulls: 115-117
Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 117-113
Miami Heat-Philadelphia 76ers: 96-119
New York Knicks-Brooklyn Nets: 142-118
Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 99-113
Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 139-117
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 117-123
Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 110-121