Chelsea - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Chelsea ve Borussia Dortmund hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Maç saati ve yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Chelsea - Borussia Dortmund maçı
3 Ağustos Perşembe saat 03.30
’da yayınlanacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ve
S SPORT 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.
CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND CANLI SKOR
CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND CANLI SKOR
#Chelsea
#Borussia Dortmund
#hazırlık maçı
1 saat önce