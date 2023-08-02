Chelsea - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund evinde Chelsea’yi konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 1-0 kazandı. Gol dakika 63’ Karim Adeyemi’den geldi. Çeyrek final için önemli bir avantaj elde eden Borussia Dortmund’da milli oyuncumuz Salih Özcan 90 dakika forma giydi. Borussia Dortmund - Chelsea maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.