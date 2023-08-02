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Chelsea hazırlık maçında Borussia Dortmund ile karşılaşacak

İngiliz devi Chelsea hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor. Daha önce Şampiyonlar Ligi’nde iki kez karşı karşıya gelen iki takımın da birbirlerine karşı birer galibiyeti bulunuyor. Futbol tutkunları maç saati ve yayın bilgisi hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki Chelsea - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.

10:41 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Chelsea - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Chelsea - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Chelsea ve Borussia Dortmund hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Maç saati ve yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Chelsea - Borussia Dortmund maçı
3 Ağustos Perşembe saat 03.30
’da yayınlanacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ve
S SPORT 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.

CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND CANLI SKOR


#Chelsea
#Borussia Dortmund
#hazırlık maçı
1 saat önce
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