Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Chelsea - Real Madrid maçı kaç kaç? CANLI- Golleri Kim Attı?
ÖZGÜN HABERLER

Chelsea - Real Madrid maçı kaç kaç? CANLI- Golleri Kim Attı?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turu maçında Chelsea sahasında Real Madrid ile karşılaşıyor. Chelsea - Real Madrid maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanıyor. Maçın ilk yarısının başlamasının ardından Chelsea Real Madrid maçı kaç kaç, Chelsea Real Madrid maçı kim gol attı, Chelsea Real Madrid maçı Canlı Skor, Canlı Anlatım gibi detaylar içeriğimizde.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Chelsea Real Madrid Maçı Canlı Skor: Golleri kim attı?
CHELSEA REAL MADRİD MAÇI

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları heyecanı yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk randevusunda bu akşam son şampiyon Chelsea, bu kupayı tarihte en çok kazanan (13) takım olan Real Madrid'i konuk ediyor.

CHELSEA- REAL MADRİD CANLI SKOR: 1-2 (İLK YARI)

Real Madrid maçın 21. dakikasında ilk golünü Karim Benzema ile kaydederken 24. dakikada yine Karim Benzama ile avantaj elde etti. 40. dakikada Chelsea

Kai Havertz golü ile skoru 2-1 yapmayı başardı.

Maç devam ediyor...

İLK 11'LER

Chelsea: Mendy, Christensen, Silva, Rüdiger, James, Kante, Jorginho, Azpilicueta, Mount, Pulisic, Havertz.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Valverde, Vinicius, Benzema

ŞAMPİYONALAR LİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak. Organizasyonda yarı final maçları, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Chelsea-Real Madrid | CANLI
SPOR
Chelsea-Real Madrid | CANLI

Toz taşınımı yurdu terk etmiyor

Toz taşınımı yurdu terk etmiyor

​Meteorolojiden art arda uyarılar.
Orucunu açtı Devler Ligine damga vuruyor

Orucunu açtı
Devler Ligi'ne damga vuruyor

​Real Madrid'in Müslüman futbolcusu Devler Ligi'nde yıldızlaştı.
Onun Gibinin altıncı bölümü yayında: O Muhammedül Emindi

Güven oylamasından kaçmak için 220 milyonluk ülkeyi belirsizliğe sürüklüyor.

​ABD Dışişleri Bakanlığı: Çıkarlarımızla uyumlu.

Düdük çalacak <br>yeri buldu!

Düdük çalacak
yeri buldu!

​Süper Lig'den kovulmuştu yeni ligine gidiyor.

Fatih'in emanetleri emin ellerde

Fatih'in emanetleri emin ellerde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Fatma Sultan Türbesi'ni restore ediyor.

Kimse yüzüne bakmıyor

Kimse yüzüne bakmıyor

Dünya yıldızı futbola veda edebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine seslendi.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Ukrayna-Rusya' açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.