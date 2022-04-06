Chelsea - Real Madrid maçı kaç kaç? CANLI- Golleri Kim Attı?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları heyecanı yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk randevusunda bu akşam son şampiyon Chelsea, bu kupayı tarihte en çok kazanan (13) takım olan Real Madrid'i konuk ediyor.

CHELSEA- REAL MADRİD CANLI SKOR: 1-2 (İLK YARI)

Real Madrid maçın 21. dakikasında ilk golünü Karim Benzema ile kaydederken 24. dakikada yine Karim Benzama ile avantaj elde etti. 40. dakikada Chelsea

Kai Havertz golü ile skoru 2-1 yapmayı başardı.

Maç devam ediyor...

İLK 11'LER

Chelsea: Mendy, Christensen, Silva, Rüdiger, James, Kante, Jorginho, Azpilicueta, Mount, Pulisic, Havertz.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Valverde, Vinicius, Benzema

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ŞAMPİYONALAR LİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak. Organizasyonda yarı final maçları, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.