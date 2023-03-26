CHP milletvekili aday listesi
CHP 14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili aday listesi sorgulanıyor. CHP’de 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adaylığı başvuruları sona eredi.
CHP milletvekili aday listesi belli oldu mu?
CHP, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 14 Nisan’da teslim edecek. YSK’ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin CHP’nin milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak.
CHP’de mevcut milletvekillerinin büyük bölümü yeniden adaylık için başvuruda bulunurken, bakanlık veya belediye başkanlığına aday olmayı planlayan bazı milletvekilleri ise adaylık başvurusunda bulunmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da “kabinede yer almak isteyenlerin milletvekili adayı olmamalarını” istediği öğrenildi.
CHP’de, Grup Başkanvekili Engin Özkoç aday olmadı. Özkoç dışında Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın ve Seyit Torun da milletvekili adaylığı için başvuruda bulunmadı. CHP’de İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de adaylık başvurusunda bulunmayan isimler arasında.
2023 seçimleri CHP İstanbul milletvekili aday adayları tam liste
2023 seçimleri CHP’de İzmir listesi: Aday adaylığı için İzmir’den kimler başvuru yaptı?
CHP İzmir aday adaylığı listesinde çok sayıda dikkat çeken de yer aldı. Onur Akın İzmir, İstanbul ve Muğla'dan başvuru yaparken, Eski Devlet Bakanı ve Eski Aydın Milletvekili Yüksel Yalova birinci bölgeden aday adayı oldu. Öte yandan Esnaf ve Sanatkarlar Odası İzmir Şubesi Eski Başkanı Zekeriya Mutlu, Tire Süt Kooperatifi Eski Başkanı Mahmut Eskiyörük, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Eski Başkanı Helil İnay Kınay ikinci bölgeden, Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin birinci
bölgeden, Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı Misket Dikmen de birinci bölgeden aday
adayı olan isimler arasında yer aldı.
Öte yandan CHP'de yapılan son ön seçimde İzmir'de birinci bölgede birinci sırada yer alan Musa Çam aynı bölgeden ve 24. Dönem CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli de ikinci bölgeden aday adayı oldu.
CHP İzmir 1. bölge milletvekili aday adayları isim listesi
CHP İzmir 2. bölge milletvekili aday adayları isim listesi
CHP Adana Milletvekili Aday Adayları 2023 Tam Liste!
Abdullah Sedat Doğan
Adem Yıldırım
Ahmet Korkmaz
Ahmet Sarı
Ahmet Metin Sevtekin
Ali HazarAyhan Barut
Barış Kurtaran
Berfu Salıcı Yakıt
Burhanettin Bulut
Bülent Maraklı
Bülent Öğrü
Cemal İzol
Ceyhun Baskın
Cezmi Doğaner
Çiğdem Anteplioğlu Çin
Ebru Yılmaz
Elife Müftüoğlu
Eran Türküner
Erdoğan Çolak
Erinç Ali Menteş
Erkan Karakaya
Hadiye Tekinsoy
Halil Can Çayır
Hasan Aslan
Hüseyin Keser
Hüseyin Yıldırım
Işık Ayata Bildacı
İbrahim Demir
İsmail Kütük
Kemal Derin
Kemal Koyuncu
Kenan Doğan
Kübra Özbiçer Büyükikiz
Lütfiye Esen
Uslu Tombuloğlu
Mahsum Özer
Mehmet Pekcan Işık
Mualla Özalp
Murat Öztanrıöver
Mustafa Bilgilioğlu
Mustafa Özel
Mustafa Fidan Vursavuş
Mustafa Kemal Özkan
Mustafa Metin Yalçın
Mustafa Yalçın Özen
Müzeyyen Şevkin
Necati Derya
Nesrin Göçhan
Nevin Biçer
Oğuz Şahin
Onur Akpınar
Orhan Ekici
Orhan Sümer
Orhan Toklu
Orhan Turay Karaçay
Osman Ciritci
Osman Berke Duvan
Oya Tekin
Özgür Ulaş Ilgın
Rıza Mete
Saim İnce
Selahittin Karabulut
Sercan Karabulut
Sercan Polat
Seyfettin Can
Sibel Özdemir
Soner Anafarta
Süleyman Kavak
Turgut Yastı
Volkan Tarık Çay
Yasemin Yılmaz
Yılmaz Yakar
Yusuf Türkoğlu
Yüksel Karaaslan
Zeynep Canan Billor
2023 seçiminde kaç kişi oy kullanacak?
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), dünkü toplantılarına ilişkin kararlarına göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek.
YSK'nin dünkü toplantılarında aldığı kararlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek. Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına 19 Nisan'da başlanacak.
CHP İstanbul milletvekili aday listesi (24 Hazarin 2018 seçimleri)
24 Haziran 2018’de yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde CHP’nin İstanbul milletvekili adayları şunlar olmuştu
İstanbul 1. Bölge CHP Milletvekili Adayları
İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ
GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
ONURSAL ADIGÜZEL
FETHİ AÇIKEL
GÜRSEL TEKİN
İLHAN KESİCİ
OĞUZ KAAN SALICI
MAHMUT TANAL
SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ
HÜSEYİN EMRE BAĞCE
MUSTAFA OKTAY AKSU
HASAN UZUNYAYLA
MUSTAFA ÖZTAŞKIN
TAHSİN USTA
HÜSEYİN SAĞ
BERİL ÖNER
YÜKSEL TAŞKIN
HASAN BASRİ ÖZBEK
DENİZ DOĞAN GÜNAY
ERTAN AKSOY
NURAY ÇEPNİ
DUYGU ÇELİK
ARZU ÖZALP
PINAR UZUN
TUBA TORUN
ALİ RIZA YILDIRIM
YÜCEL OTO
MURAT CİRAV
MELİS TİMUR
EMRE AKKUŞ
ÇETİN DÜZCE
AYLİN SARITAŞ
GAZİ KARAKURT
TİMUÇİN GÜLTEKİN
İstanbul 2. Bölge CHP Milletvekili Adayları
KADRİ ENİS BERBEROĞLU
AYKUT ERDOĞDU
AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
YÜKSEL MANSUR KILINÇ
YUNUS EMRE
GÖKAN ZEYBEK
ALİ ŞEKER
DERYA ŞENTÜRK
MEHMET DİRİBAŞ
MERSİN BALKAN
BAHATTİN TURNALI
FERHAT EPÖZDEMİR
İSMAİL YÜKSEL
ADNAN AYBER
BURAK KAAN YILMAZSOY
CANAN SEZENLER
HACER FOGGO
GÜVEN KARATAŞ
YUSUF KENAN KOLAT
VEYSİ SİNAN BOZDEMİR
CEM CENGİZ YILMAZ
ECE BATUMLU TALAS
PELİN YURDAKUL
ŞEYMA DUMRUL
YUSUF ERGÜVEN
ÖZGÜR DÜZGÜN
DENİZ KAYA
İstanbul 3. Bölge CHP Milletvekili Adayları
ENGİN ALTAY
ERDOĞAN TOPRAK
MEHMET BEKAROĞLU
ZEYNEL EMRE
SİBEL ÖZDEMİR
ÖZGÜR KARABAT
TURAN AYDOĞAN
EMİNE GÜLİZAR EMECAN
NAZIR CİHANGİ İSLAM
TURAN HANÇERLİ
BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
ALİ ULVİ GÖKBULAK
MEHMET SAİT YÜCEL
ALİ MUHİTTİN TIĞLI
SİNAN KARAHAN
SİNAN KARACA ÖZTÜRK
MAHFUZ YETÜT
ŞAHANIM METER
IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU
YAĞMUR GEYGEL
ENGİN ERTAÇ
CEMİL CAN DİNÇ
AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK
HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN
SEDA ÖNDER
BEKTAŞ DAVUTOĞLU
ARZU ATTEPE
HÜSEYİN DURAN
ERDAL SARIKAYA
ELİF KESKİNEL ÜLKER
ALİ OSMAN ÖZDİLEK
KEMAL ÖZKİRAZ
İLYAS DUMAN
OSMAN TELLİOĞLU
ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN