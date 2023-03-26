CHP 14 Mayıs 2023 seçimleri milletvekili aday listesi sorgulanıyor. CHP’de 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adaylığı başvuruları sona eredi.

CHP milletvekili aday listesi belli oldu mu?

CHP, 28. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 14 Nisan’da teslim edecek. YSK’ya teslim edilen milletvekili listesi sonrası hangi isimlerin CHP’nin milletvekili adayı olduğu da netlik kazanmış olacak.

CHP’de mevcut milletvekillerinin büyük bölümü yeniden adaylık için başvuruda bulunurken, bakanlık veya belediye başkanlığına aday olmayı planlayan bazı milletvekilleri ise adaylık başvurusunda bulunmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da “kabinede yer almak isteyenlerin milletvekili adayı olmamalarını” istediği öğrenildi.

CHP’de, Grup Başkanvekili Engin Özkoç aday olmadı. Özkoç dışında Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın ve Seyit Torun da milletvekili adaylığı için başvuruda bulunmadı. CHP’de İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de adaylık başvurusunda bulunmayan isimler arasında.

2023 seçimleri CHP İstanbul milletvekili aday adayları tam liste

2023 seçimleri CHP’de İzmir listesi: Aday adaylığı için İzmir’den kimler başvuru yaptı?

CHP İzmir aday adaylığı listesinde çok sayıda dikkat çeken de yer aldı. Onur Akın İzmir, İstanbul ve Muğla'dan başvuru yaparken, Eski Devlet Bakanı ve Eski Aydın Milletvekili Yüksel Yalova birinci bölgeden aday adayı oldu. Öte yandan Esnaf ve Sanatkarlar Odası İzmir Şubesi Eski Başkanı Zekeriya Mutlu, Tire Süt Kooperatifi Eski Başkanı Mahmut Eskiyörük, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Eski Başkanı Helil İnay Kınay ikinci bölgeden, Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin birinci

bölgeden, Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı Misket Dikmen de birinci bölgeden aday

adayı olan isimler arasında yer aldı.

Öte yandan CHP'de yapılan son ön seçimde İzmir'de birinci bölgede birinci sırada yer alan Musa Çam aynı bölgeden ve 24. Dönem CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli de ikinci bölgeden aday adayı oldu.

CHP İzmir 1. bölge milletvekili aday adayları isim listesi

CHP İzmir 2. bölge milletvekili aday adayları isim listesi





CHP Adana Milletvekili Aday Adayları 2023 Tam Liste!

Abdullah Sedat Doğan

Adem Yıldırım

Ahmet Korkmaz

Ahmet Sarı

Ahmet Metin Sevtekin

Ali HazarAyhan Barut

Barış Kurtaran

Berfu Salıcı Yakıt

Burhanettin Bulut

Bülent Maraklı

Bülent Öğrü

Cemal İzol

Ceyhun Baskın

Cezmi Doğaner

Çiğdem Anteplioğlu Çin

Ebru Yılmaz

Elife Müftüoğlu

Eran Türküner

Erdoğan Çolak

Erinç Ali Menteş

Erkan Karakaya

Hadiye Tekinsoy

Halil Can Çayır

Hasan Aslan

Hüseyin Keser

Hüseyin Yıldırım

Işık Ayata Bildacı

İbrahim Demir

İsmail Kütük

Kemal Derin

Kemal Koyuncu

Kenan Doğan

Kübra Özbiçer Büyükikiz

Lütfiye Esen

Uslu Tombuloğlu

Mahsum Özer

Mehmet Pekcan Işık

Mualla Özalp

Murat Öztanrıöver

Mustafa Bilgilioğlu

Mustafa Özel

Mustafa Fidan Vursavuş

Mustafa Kemal Özkan

Mustafa Metin Yalçın

Mustafa Yalçın Özen

Müzeyyen Şevkin

Necati Derya

Nesrin Göçhan

Nevin Biçer

Oğuz Şahin

Onur Akpınar

Orhan Ekici

Orhan Sümer

Orhan Toklu

Orhan Turay Karaçay

Osman Ciritci

Osman Berke Duvan

Oya Tekin

Özgür Ulaş Ilgın

Rıza Mete

Saim İnce

Selahittin Karabulut

Sercan Karabulut

Sercan Polat

Seyfettin Can

Sibel Özdemir

Soner Anafarta

Süleyman Kavak

Turgut Yastı

Volkan Tarık Çay

Yasemin Yılmaz

Yılmaz Yakar

Yusuf Türkoğlu

Yüksel Karaaslan

Zeynep Canan Billor

2023 seçiminde kaç kişi oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), dünkü toplantılarına ilişkin kararlarına göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek.

YSK'nin dünkü toplantılarında aldığı kararlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek. Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına 19 Nisan'da başlanacak.

CHP İstanbul milletvekili aday listesi (24 Hazarin 2018 seçimleri)

24 Haziran 2018’de yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde CHP’nin İstanbul milletvekili adayları şunlar olmuştu

İstanbul 1. Bölge CHP Milletvekili Adayları

İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

ONURSAL ADIGÜZEL

FETHİ AÇIKEL

GÜRSEL TEKİN

İLHAN KESİCİ

OĞUZ KAAN SALICI

MAHMUT TANAL

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ

HÜSEYİN EMRE BAĞCE

MUSTAFA OKTAY AKSU

HASAN UZUNYAYLA

MUSTAFA ÖZTAŞKIN

TAHSİN USTA

HÜSEYİN SAĞ

BERİL ÖNER

YÜKSEL TAŞKIN

HASAN BASRİ ÖZBEK

DENİZ DOĞAN GÜNAY

ERTAN AKSOY

NURAY ÇEPNİ

DUYGU ÇELİK

ARZU ÖZALP

PINAR UZUN

TUBA TORUN

ALİ RIZA YILDIRIM

YÜCEL OTO

MURAT CİRAV

MELİS TİMUR

EMRE AKKUŞ

ÇETİN DÜZCE

AYLİN SARITAŞ

GAZİ KARAKURT

TİMUÇİN GÜLTEKİN

İstanbul 2. Bölge CHP Milletvekili Adayları

KADRİ ENİS BERBEROĞLU

AYKUT ERDOĞDU

AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

YÜKSEL MANSUR KILINÇ

YUNUS EMRE

GÖKAN ZEYBEK

ALİ ŞEKER

DERYA ŞENTÜRK

MEHMET DİRİBAŞ

MERSİN BALKAN

BAHATTİN TURNALI

FERHAT EPÖZDEMİR

İSMAİL YÜKSEL

ADNAN AYBER

BURAK KAAN YILMAZSOY

CANAN SEZENLER

HACER FOGGO

GÜVEN KARATAŞ

YUSUF KENAN KOLAT

VEYSİ SİNAN BOZDEMİR

CEM CENGİZ YILMAZ

ECE BATUMLU TALAS

PELİN YURDAKUL

ŞEYMA DUMRUL

YUSUF ERGÜVEN

ÖZGÜR DÜZGÜN

DENİZ KAYA

İstanbul 3. Bölge CHP Milletvekili Adayları

ENGİN ALTAY

ERDOĞAN TOPRAK

MEHMET BEKAROĞLU

ZEYNEL EMRE

SİBEL ÖZDEMİR

ÖZGÜR KARABAT

TURAN AYDOĞAN

EMİNE GÜLİZAR EMECAN

NAZIR CİHANGİ İSLAM

TURAN HANÇERLİ

BAYRAMALİ ÇEŞMECİ

ALİ ULVİ GÖKBULAK

MEHMET SAİT YÜCEL

ALİ MUHİTTİN TIĞLI

SİNAN KARAHAN

SİNAN KARACA ÖZTÜRK

MAHFUZ YETÜT

ŞAHANIM METER

IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU

YAĞMUR GEYGEL

ENGİN ERTAÇ

CEMİL CAN DİNÇ

AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK

HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN

SEDA ÖNDER

BEKTAŞ DAVUTOĞLU

ARZU ATTEPE

HÜSEYİN DURAN

ERDAL SARIKAYA

ELİF KESKİNEL ÜLKER

ALİ OSMAN ÖZDİLEK

KEMAL ÖZKİRAZ

İLYAS DUMAN

OSMAN TELLİOĞLU

ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN







