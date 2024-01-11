CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısında belirlenen belediye başkan adaylarını paylaştı.
Parti Meclisi toplantısının sonuçlandığını belirten Yücel, 6'sı büyükşehir belediyesi, 15'i il belediyesi olmak üzere bugün toplam 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını belirlediklerini söyledi.
CHP Tunceli belediye başkan adayı kim oldu?
CHP’nin Tunceli belediye başkan adayı Ali Mustafa Çelik oldu. CHP 2019 yerel seçimlerinde Tunceli'den Yusuf Kenan Aydın'ı aday göstermişti. Yusuf Kenan Aydın oyların yüzde 20,6'sını almıştı.