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CHP Tunceli belediye başkan adayı açıklandı

CHP 6 büyükşehir, 15 il belediyesi, 189 ilçe belediyesi ve 33 belde belediyesi olmak üzere toplam 243 belediye başkan adayını daha açıkladı. Açıklanan adaylar arasında Tunceli de yer aldı. Peki CHP Tunceli belediye başkan adayı kim oldu? CHP Tunceli’de kimi aday gösterdi? İşte detaylar.

09:08 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Tunceli CHP belediye başkan adayı kim oldu?
Tunceli CHP belediye başkan adayı kim oldu?

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısında belirlenen belediye başkan adaylarını paylaştı.

Parti Meclisi toplantısının sonuçlandığını belirten Yücel, 6'sı büyükşehir belediyesi, 15'i il belediyesi olmak üzere bugün toplam 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını belirlediklerini söyledi.

CHP Tunceli belediye başkan adayı kim oldu?

CHP’nin Tunceli belediye başkan adayı Ali Mustafa Çelik oldu. CHP 2019 yerel seçimlerinde Tunceli'den Yusuf Kenan Aydın'ı aday göstermişti. Yusuf Kenan Aydın oyların yüzde 20,6'sını almıştı.



#CHP
#Tunceli
#CHP Tunceli belediye başkan adayları
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