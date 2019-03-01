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CHP’nin psikolojisi bozuldu

CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Politik Psikoloji Derneği Kurucu Başkanı Prof. Abdülkadir Çevik’i ziyaret ederek konuyla ilgili rapor istedi. Kuşoğlu, Çevik’ten küskün seçmeni sandık başına götürmek için yapılması gerekenlerle ilgili tavsiyeler istedi. CHP Genel Merkezi’nde brifing veren Çevik, “CHP’de küskün seçmen olduğu doğru. Bir topluluk tutarlılık göstermez, birbiriyle kavga ederse insanlar oy vermez” dedi. Çevik, CHP’lilerin hazırladıkları raporlara uymadığını ve aynı yanlışlarda ısrar ettiğini anlattı.

Zywiec AA
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Geleneksel tabanını bile sandık başına gitmeye ikna edemeyen CHP, politikalarını sorgulamak yerine küskün seçmenin ruh halinin peşine düştü.

Bu kapsamda CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Politik Psikoloji Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Çevik'i ziyaret ederek konuyla ilgili rapor istedi. Kuşoğlu, Çevik’e küskün seçmeni sandık başına götürmek için neler yapılması gerektiğine ilişkin öneri istedi. Çevik ve beraberindeki 4 uzman da konuyu araştırarak bir rapor hazırladı. Çevik ve heyet CHP Genel Merkezi'nde parti yöneticilerini brifing verdi. Genel merkez ayrıca Türkiye Psikiyatri Derneği'nden de Türkiye'deki ruh sağlı ve antidepresan kullanımı ile ilgili rapor isteyerek bunları masaya yatırdı.

Bülent Kuşoğlu
Bülent Kuşoğlu

SEÇMEN KÜSKÜN

  • Genel merkeze sunum yapan heyetin başındaki Prof. Dr. Abdülkadir Çevik brifingi doğruladı. Konuya ilişkin görüş ve önerilerini detaylı bir şekilde aktardıklarını ifade eden Çevik, “CHP'de küskün seçmen olduğu doğru. Bunların en büyük sebebi de bir topluluk belli bir tutarlılık göstermezse, birbirleriyle kavga ederlerse insanlar da gidip o topluluğa oy vermezler" dedi.

Abdülkadir Çevik
Abdülkadir Çevik

KAOS GÖRÜNTÜSÜ VAR

CHP'nin “çok seslilik” dediği tartışmaların toplumda “kaos” olarak algılandığını ifade eden Çevik, şunları söyledi:

"İnsanların kaygıları var. AK Parti'de doğru veya yanlış bir bütünlük var. CHP'de ne olacağı belli değil. Demokrasi diye birbirlerini eleştiriyorlar ama bu eleştiriler toplumda farklı algılanıyor. Eleştirinin de nerede ne zaman nasıl yapılacağı konusunda ciddi bir eğitim almaları lazım. Bu tutarsızlıklar seçmeni küstürüyor."

DİNLEYİP UYGULAMIYORLAR

Çevik, "CHP'nin seçmeni küskün, bıkmışlar, keşke bizi çağırdıkları gibi dinleyebilseler, hiç dinlemiyorlar. Politikacılar her şeyi bizden iyi bildiği için, CHP'ye anlattık o şekilde kaldı. Yıllarca rahmetli Süleyman Demirel'in de danışmanlığını yaptım. Bizden yardım isteniyor ama bazı şeyler yapılıyor ama 1992 yılında yaptığımız çalışmaları yıllar sonra başkaları yeni yapmaya başlıyor" diye konuştu.

MUHAFAZAKARLARI DA İNCELEDİLER

CHP Genel Merkez Binası
CHP Genel Merkez Binası

  • CHP Genel Merkezi 2018 yılı aralık ayında da “milliyetçi-muhafazakar” seçmenin ruh halini inceletmişti. Aralarında psikolog ve sosyologların da bulunduğu bir ekip 37 kişilik denek grubu üzerinde çalışma yaptı. "Derinlemesine mülakat" adı verilen araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen çalışmada AK Parti ya da MHP'ye oy vermiş seçmenin rahatsızlıkları ve beklentileri araştırıldı.

Milyonlarca lira çöpe gitti
Milyonlarca lira çöpe gitti

Kartal'da 21 kişiye mezar olan binayı günler sonra ziyaret eden ve rahat tavırlarıyla da mahalle halkının tepkisini toplayan CHP'li Belediye Başkanı Altınok Öz'ün milletin parasını nasıl çöpe attığı belgelendi.460 milyon liralık borcuyla gündeme gelen belediye, kendi reklamını yapmak için binlerce kitap, faaliyet raporu vb. şeyler hazırlattı. Ancak belediye basılı malzemeleri, ambalajından bile çıkarmadan çöpe attı. Skandalı Kartal halkı ortaya çıkardı. Hurdacıdaki kitapları görüntüleyen bir vatandaş, “Basılan kitaplar o kadar fazla ki milletin sermayesi ayaklar altına alınmış vaziyette. Kitaplardan binlerce adet basılmış ancak yerlerine ulaştırılmamış. Milletin paralarıyla yapılan hizmetler çöplere atılmış durumda” dedi. SKANDALLARI BİTMİYORCHP’li Öz, daha önce de pek çok skandalla gündeme geldi. Öz, vatandaşın parasıyla aldığı arama kurtarma amaçlı tekneyi eşinin özel hizmetine tahsis etmişti. Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen "Dünya Engelliler Günü Şenliği'ne katılan Öz, katılımcılara hitap eden görme engelli bir vatandaşın kafasına vurmuş, tepkiler üzerine de şaka yaptığını iddia etmişti. Öz, geçtiğimiz haftalarda Kartal’da yıkılan ve 21 kişiye mezar olan binanın enkazını da günler sonra ziyaret etmiş rahat tavırlarıyla tepki toplamıştı.Video: CHP'li Kartal Belediye Başkanı Öz 5 gün sonra enkaz alanına geldi

Adana’da liste isyanı
Adana’da liste isyanı

Listeye tepki göstererek istifasını veren CHP İl Başkanı Emrah Kozay, sert bir açıklamayla genel merkeze yüklendi. Meclis üyesi listeleri hazırlanırken örgütün yok sayıldığını ifade eden Kozay, listelerin kendilerinden gizlendiğini söyledi. Kozay, şunları kaydetti:CHP ÖRGÜTÜ YOK SAYILDI"Aday listeleri örgüte gösterilmediği gibi, genel merkezin genelgesine göre listeleri seçim kurullarına teslim edecek kişileri il başkanının yetkilendirmesi gerektiği halde yine örgüte bilgi verilmemiş, yetkilendirmeler örgütün bilgisi olmadan yapılmış ve yine örgüt yok sayılmıştır."SEÇMENİ KAYBETTİLERCHP'den istifa ederek DSP'ye geçen Seyhan Belediye Başkan aday adayı Yıldıray Arıkan, CHP'nin hem seçmenini hem de yol arkadaşlarını kaybettiğini söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Arıkan, "Burası şirket değil, CHP'de herşeyi oldu bittiye getirdiler. Partinin bir aday belirleme protokülü vardır. Halkın istediği adayları istiyoruz dediler gizli kapaklı kendi adaylarını çıkardılar. CHP köklü bir parti, kocaman bir şirket gibi yönetmeye çalışıyor. Sahibi benim diyor, CHP'nin sahibi halktır. Şu an baktığımızda halkın partisi diyebileceğimiz bir şey yok ortada" dedi. ZEYDAN KARALAR MAHO AĞA GİBİ Adana'nın CHP'li Karataş İlçe Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, tekrar aday gösterilmeyince partisinden istifa ettiğini ve Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkanı adayı MHP'li Hüseyin Sözlü'yü destekleyeceğini söyledi. Zeydan Karalar'ın kendisini partisinin üstünde gördüğünü ve bu yüzden aday gösterilmediğini iddia eden Ünal, "Zeydan Karalar Adana'nın Maho ağasıdır. Biz bunca yıl emek verdik CHP iktidara gelsin diye. İşte bunlar yüzünden bu hale geliyoruz ve paramparça oluyoruz" diye konuştu. Buca krizi tırmanıyor

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