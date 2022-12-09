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Çırağan Sarayı'nda yangın! Yangında hasar oluştu mu?

Çırağan Sarayı içinde bulunan otelin 4'üncü katında yangın çıktı. Yangın çıkan katta tadilat olduğu üst katta ise işçilerin kaldığı belirtildi. Yoğun dumanın yükseldiği oteldeki yangına müdahale sürüyor. Yaralı bir kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü. Çırağan Sarayı'nda çıkan yangın sonrası hasar oluştu mu? İşte son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çırağan Sarayında yangın sonrası hasar var mı? Yangın hasara yol açtı mı?
Çırağan Sarayı yangın

Beşiktaş Yıldız Mahallesi'nde bulunan Çırağan Sarayı içerisindeki 5 katlı Çırağan Otelinin 4. katında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ÇIRAĞAN SARAYI'NDA YANGIN SONRASI HASAR VAR MI?

Beşiktaş’taki Çırağan Sarayı’nın otel bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin çalışması sürüyor.

Çırağan Sarayı yangın
Çırağan Sarayı yangın

Beşiktaş’ta bulanan İstanbul’un simgelerinden tarihi Çırağan Sarayı’nın otel bölümünün 4. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yol da trafiğe kapatıldı. Sürücüler çevre yollara yönlendirildi. Binada bulunanlar ise hemen tahliye edildi. İtfaiye ekipleri içeride kimsenin kalıp kalmadığını kontrol ederken, yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

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