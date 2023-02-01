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ÇKS ürün güncelleme işlemleri bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün güncelleme işlemleri bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek. ÇKS ürün güncelleme sayfası haberimizde.

11:33 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
ÇKS ürün güncelleme

ÇKS ürün güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tarımın dijitalleştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ÇKS kayıt yenilemeleri için 1 Ekim 2022 itibarıyla e-Devlet üzerinden başvuru imkanı getirilmişti. Ayrıca İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine de bizzat başvuru yapılabiliyor.

ÇKS ÜRÜN GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

Bu sürecin bir devamı olarak, ÇKS ürün güncelleme işlemleri de 1 Şubat'tan itibaren ilk kez e-Devlet Kapısından yapılabilecek. Güncelleme talepleri için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen de başvuruda bulunulabilecek. Ürün güncelleme başvuruları 28 Şubat'ta sona erecek.

ÇKS'nin e-Devlet entegrasyonunun ilk fazı olan kayıt yenileme başvurularının e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesi süreci, 1 Ekim 2022 itibarıyla hayata geçirilmişti. Ürün güncelleme işlemlerinin de e-Devlet üzerinden yapılmasına imkan veren uygulama, bu sürecin ikinci fazın oluşturuyor. Dijitalleşme ve bürokrasinin azaltılması kapsamında atılan bu adım sayesinde, üreticilerin emek ve zamandan tasarruf sağlaması hedefleniyor.



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#çiftçi kayıt sistemi
#çks ürün güncelleme
#edevlet
2 saat önce
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ÇKS ürün güncelleme işlemleri bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek
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