Özgün Uzmanlardan "Cep telefonu kullanımı obeziteye davetiye çıkarıyor" uyarısı
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Uzmanlardan "Cep telefonu kullanımı obeziteye davetiye çıkarıyor" uyarısı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, Son 12 yılda obezite sıklığının yüzde 50 arttığını belirterek, "Cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi teknoloji ürünlerinin kullanımının yaygınlaşması, obezitenin artmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocuklarda obezite neden olur, obeziteye neden olan faktörler neler? Çocuklarda telefon, tablet kullanımı nasıl olmalı?
Çocuklarda obetize

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden yapılan açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Doç. Dr. Murat Doğan, çocuklar için "ne kadar kilolu, o kadar sağlıklı" söyleminin yanlış olduğunun artık kabul gören bir gerçek olduğunu bildirdi.

ÇOCUKLARDA OBEZİTE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİN KULLANILMASIYLA ARTTI

Obezite ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında bu söylemin ve değişen yaşam tarzının ne sonuçlar doğurduğunun açıkça görüldüğünü kaydeden Doğan, dünya üzerinde yüzbinlerce çocuğun obezite ve obezitenin yol açtığı rahatsızlıklarla mücadele etmek zorunda kaldığını anlattı.

Doğan, aynı durumun Türkiye için de geçerli olduğunu, obezitenin genel olarak vücut ağırlığının boy oranına göre artış olarak tanımlandığını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Son 12 yılda obezite sıklığı yüzde 50 artmıştır. Ayaküstü hızlı yenen fast-food gibi sağlıksız besinlerle, bitkisel liflerden fakir, aşırı yağlı beslenme şekli obeziteye yol açan önemli faktörlerden birisidir. Ayrıca cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi teknoloji ürünlerinin kullanımının yaygınlaşması, obezitenin artmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.

Öncelikli olarak hastalarda tedavi anlamında tıbbi beslenme tedavisi ve uygun bir egzersiz programı başlanmalıdır. Bunların yetersiz olduğu durumlarda hastalarımıza faydası olabilecek yeni ve güncel tedaviler başlanmalıdır. Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği olarak en güncel medikal tedaviler hastalarımıza başarıyla uygulanmaktadır."

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