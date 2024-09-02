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Meteoroloji uyarmıştı! Çorum yağışa teslim oldu: Caddeler göle döndü evleri su bastı araçlar yolda kaldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı evleri su bastı, bazı yollar ulaşıma kapandı. Kuvvetli yağış nedeniyle bölgedeki bazı derelerin taşması sonucu Hacıosman köyündeki kullanılmayan 4 evin duvarı yıkıldı.

09:16 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu
Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu

Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu. Arifegazili, Hacıosman ve Sarıcalar köyü çevrelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle bölgedeki bazı derelerin taşması sonucu Hacıosman köyündeki kullanılmayan 4 evin duvarı yıkıldı.

Selin taşıdığı çamur sebebiyle köylerin yolları ulaşıma kapandı. Çamur nedeniyle ayrıca Çorum-Ankara kara yolunun Arifegazili köyü yakınlarında ve Sungurlu-Alaca kara yolunun Ekmekci köyü yakınlarındaki bölümünde ulaşımda aksama yaşandı.

Yağışın ardından İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Sungurlu Belediyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

İş makineleri, bozulan yolları açmak için çalışma başlattı. AFAD ekipleri ise bölgede hasar tespit ve yardım çalışması yürütüyor.

"Hayatımda böyle bir şey görmedim"

Arifegazili köyünün muhtarı Şükrü Yadigar, sel sularının köyün altyapısında hasara neden olduğunu söyledi.

Yadigar, "Saat 20.30 sıralarında başlayan yağış devam etmekte. Yağış, Arifegazili köyünü felç etmiş durumda. İçme suyu hattı boruları, kilitli parke taşları, asfalt söküldü. Dere yatağı çevresine yaklaşık 500 metre taştı. Hayatımda böyle bir şey görmedim." dedi. Hasarın sabah daha iyi anlaşılacağını dile getiren Yadigar, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

#Çorum
#Meteoroloji
#hava durumu
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