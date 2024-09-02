Ankara'da etkili olan sağanak yağışlar, başkentin çeşitli cadde ve sokaklarında su birikintilerine yol açtı. Bu durum, trafikte aksamalara neden oldu. Yoğun yağışın etkisiyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bazı bölgelerde su tahliye çalışmaları devam ediyor. Yağışların önümüzdeki saatlerde de süreceği tahmin ediliyor, bu nedenle bölgedeki vatandaşların tedbirli olmaları önemli.