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Çorum'da okullar tatil mi edildi? 16 Aralık Çorum Valiliği kar tatili açıklaması

Çorum'da okullar tatil mi edildi? 16 Aralık Çorum Valiliği kar tatili açıklaması

09:2316/12/2024, Pazartesi
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Çorum

Çorum’da gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı İskilip ilçesini de beyaza bürüdü. Gece boyunca etkili olan kar sebebiyle belediye ekipleri de tuzlama çalışması yaptı. Karın etkili olması ile okullarda da eğitime ara verildi. İşte Çorum Valiliği 16 Aralık Pazartesi kar tatili açıklaması...

Çorum'un Bayat ilçesinde eğitime ara verildi.

Çorum'da okullar tatil mi edildi?

Çorum'da kar yağışı nedeniyle Bayat ilçesinde okullar bugün tatil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Olumsuz hava şartları yüzünden Bayat ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime pazartesi günü bir gün ara verildiği belirtildi.

Öte yandan akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.



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