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Çukurova Havalimanı Yap-İşlet-Devret modeli ile yaptırılacak
Çukurova Havalimanı Yap-İşlet-Devret modeli ile yaptırılacak
Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde yaptırılması, iç ve dış hatlar terminali ile mütemmimlerinin işletilmesi ve devri işi kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.
Haber Merkezi Yeni Şafak
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