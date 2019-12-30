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Çukurova Havalimanı Yap-İşlet-Devret modeli ile yaptırılacak

Çukurova Havalimanı Yap-İşlet-Devret modeli ile yaptırılacak

Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde yaptırılması, iç ve dış hatlar terminali ile mütemmimlerinin işletilmesi ve devri işi kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çukurova Havalimanı Yap-İşlet-Devret modeli ile yaptırılacak.

Çukurova Havalimanı Yap-İşlet-Devret modeli ile yaptırılacak.

İhale, 4 Şubat 2020 günü saat 10.00’da DHMİ Genel Müdürlüğü Binasında bulunan 1.Kat Konferans Salonunda Görevlendirme Komisyonu Huzurunda yapılacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

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