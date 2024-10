Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olup, Müslümanlar için büyük öneme sahiptir. Her namazda okunması gereken bu sure, Allah'a övgü, ibadet ve yardım dileğini ifade eder. Fatiha Suresi okunuşu, Arapça olarak yapılır ve anlamı Allah'ın yüceliğini, rahmetini ve insanlar üzerindeki hâkimiyetini anlatır. Fatiha Suresi'nin fazileti ise, duaların kabulünde ve manevi korunmada önemli bir yere sahiptir. Fatiha Suresi'nin meali ise bu surede Allah'ın her şeyin sahibi olduğu, yalnız O'na ibadet edilmesi ve O'ndan yardım istenmesi gerektiğini vurgular. İşte Fatiha Suresi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar.