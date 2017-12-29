Cuma mesajları: Kısa anlamlı resimli cuma mesajları ve duaları
Cuma mesajları ve duaları... Cuma günü Müslümanlar birbirlerine hayır dileklerinde ve dualarda bulunmak için cuma mesajları göndermekte. Whatsapp, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda paylaşmak üzere güzel, kısa, resimli ve anlamlı cuma mesajları ve duaları haberimizde sizlerle paylaştık.
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29 Aralık 2017 Cuma gününe özel cuma mesajları ve duaları haberimizde. Sosyal ağlarda paylaşmak üzere resimli cuma mesajları ve kısa duaları yenisafak.com'da. Kur'an'da ve hadislerde hakkında bir çok ayet ve hadis geçen cuma günü Müslümanlar için büyük önem taşımaktadır. Akıl ve buluğ çağına ermiş her erkek Müslüman'a cuma namazı kılmak farz kılınmıştır. Diğer beş vakit namaz gibi cuma namazı da oldukça önemlidir. Cuma ezanın okunmasıyla tüm Müslümanlar camiye çağrılmaktadır. Cuma namazı saatinde alışveriş yapmak ise haramdır. Cuma günü Müslümanların haftalık bayramdır. Bugünde beden temizliği yapılır; temiz elbiseler giyilir; güzel kokular sürülür ve namaz gidilir. Bugün daha çok kuran okumak özellikle KEHF suresi okumak oldukça faziletlidir. Haftanın diğer günlerinde de olduğu gibi cuma günü de Müslümanlar diğer Müslümanları arayarak hal ve hatır sormaları da İslam kardeşliğinin pekişmesi için teşvik edilmiştir. İşte anlamlı, kısa, güzel ve resimli cuma mesajları...
ANLAMLI KISA CUMA MESAJLARI
– Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…
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