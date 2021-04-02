Cuma Namazı Kaçta? İstanbul Ankara İzmir İl İl Cuma Namazı Vakti

Her Müslüman üzerine farz olan cuma namazı öğle vaktinde kılınmaktadır. Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cuma 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır” (Ebu Davud, Salat, 216; Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, III/246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar kılına gelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul Cuma namazı vakti: 13:13

Ankara Cuma namazı vakti: 12:57

İzmir Cuma namazı vakti: 13:20

Antalya Cuma namazı vakti: 13:06

Bursa Cuma namazı vakti: 13:12

Konya Cuma namazı vakti: 12:59

İL İL CUMA NAMAZ VAKİTLERİ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir.

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Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

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İSTANBUL CUMA NAMAZI KILABİLECEĞİNİZ BAZI BÜYÜK CAMİLER

1) Ayasofya Camii, İstanbul

2) Fatih Camii ve Külliyesi

3) Yeni Camii (Valide Sultan Camii)

4) Eyüp Sultan Camii ve Türbesi

5) Süleymaniye Camii

6) Sultanahmet Camii

7) Ortaköy Camii (Büyük Mecidiye Camii)

8) Dolmabahçe Camii (Bezmialem Valide Sultan Camii)

9) Beyazıt Camii

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11) Mihrimah Sultan Camii