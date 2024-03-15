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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 15 Mart 2024 İstanbul, Ankara, İzmir il il namaz vakitleri

15 Mart Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için belli oldu. Diyanet cuma saatleri ile ilgili bilgileri resmi internet adresinde yer alan namaz vakitleri sayfası üzerinden duyurmuştu. Peki, bu hafta cuma namazı saat kaçta? İşte il il 15 Mart 2024 Cuma namazı saati...

10:03 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cuma namazı
Cuma namazı

Cuma namazı öğle ezanıyla, farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekat farz olarak kılınıyor. Diyanet namazvakitleri takvimine göre bu hafta (15 Mart) İstanbul'da cuma namazı saat 13:18'te okunacak öğle ezanı ile kılınacak. İşte 15 Mart il il cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 15 MART 2024

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 15 Mart 2024 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:18
ANKARA:13:03
İZMİR:13:25

İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun yanında farzdan önce dört rekat, farzdan sonra dört rekat olmak üzere sekiz rekat da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekat olmak üzere toplam altı rekattır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir.

CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.



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