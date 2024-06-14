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Bugün Cuma namazı saat kaçta, ezan kaçta okunacak? Diyanet il il (İstanbul, Ankara, İzmir) 14 Haziran cuma namazı saatleri

14 Haziran cuma namazı saatleri yoğun ilgi görüyor. Cuma namazı öncesi 14 Haziran cuma namazı saatleri Diyanet tarafından yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 14 Haziran cuma namazı vakitleri "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden paylaşıldı. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Diyanet il il (İstanbul, Ankara, İzmir) 14 Haziran cuma namazı saatleri

09:28 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cuma namazı saati
Cuma namazı saati

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için belli oldu. Bugün öğle namazı saatinde kılınacak Cuma namazı için cemaat camilerde bir araya gelecek. Peki, Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, detaylar...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

14 Haziran 2024 tarihinde cuma namazı;

İstanbul'da 13:09'da Ankara'da 12:54'de İzmir'de 13:17'de Adana'da 12:44'de Bursa'da ise 13:09'da kılınacak.

İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.



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