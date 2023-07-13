Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi dönüşü neler söyledi? (İnfografik)

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi dönüşü
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NATO ZİRVESİ DÖNÜŞÜ NELER SÖYLEDİ?
📌 "Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Doğal gaz ve petrol gelirlerinin bir bölümünü bu bankaya aktaracağız."
📌 (Körfez ziyareti) "Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya hazır olduklarını ilettiler. Bu ziyaretle birlikte inşallah noktalamış olacağız."
📌 (F-16’ların satışı) "Biden ve yönetimi ülkemiz lehine bir tutum sergiliyor. Biz bu işin üzerindeyiz, takipçisiyiz’ dediler."
📌 (Afetlerle mücadele) Putin ile bir araya geldiğimizde onların amfibik uçakları var onlardan belki birkaç tane almayı düşünüyoruz.
📌 AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çarpan etkisi yapacak. Verilen sözlere dair somut adımlar öncelikle terör örgütlerinin faaliyetlerinin söz konusu ülkelerde sonlandırılması, teröristlerin iadesi.