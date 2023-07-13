Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi dönüşü neler söyledi? (İnfografik)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapıldığı Litvanya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Vilnius dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ''NATO'nun Avrupa Antik Bölgesi'nde savunma ve güvenlik konuları bakımından asli istişare forumu olduğunu bir kez daha teyit ettik. Müttefikler arasındaki yaptırım ve kısıtlamaların kaldırılması vaadini de içerecek şekilde yenilenen savunma yatırımları, özellikle bu tür taahhütlerin kabulü mahiyetindedir'' açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca, ''Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim. Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum'' ifadelerini kullandı.