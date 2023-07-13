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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi dönüşü neler söyledi? (İnfografik)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya’daki NATO Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi dönüşünde Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ve TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu'nun da aralarında olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı.

14:36 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi dönüşü

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi dönüşü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NATO ZİRVESİ DÖNÜŞÜ NELER SÖYLEDİ?

📌 "Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Doğal gaz ve petrol gelirlerinin bir bölümünü bu bankaya aktaracağız."

📌 (Körfez ziyareti) "Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya hazır olduklarını ilettiler. Bu ziyaretle birlikte inşallah noktalamış olacağız."

📌 (F-16’ların satışı) "Biden ve yönetimi ülkemiz lehine bir tutum sergiliyor. Biz bu işin üzerindeyiz, takipçisiyiz’ dediler."

📌 (Afetlerle mücadele) Putin ile bir araya geldiğimizde onların amfibik uçakları var onlardan belki birkaç tane almayı düşünüyoruz.

📌 AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çarpan etkisi yapacak. Verilen sözlere dair somut adımlar öncelikle terör örgütlerinin faaliyetlerinin söz konusu ülkelerde sonlandırılması, teröristlerin iadesi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü net mesaj: Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü net mesaj: Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapıldığı Litvanya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Vilnius dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ''NATO'nun Avrupa Antik Bölgesi'nde savunma ve güvenlik konuları bakımından asli istişare forumu olduğunu bir kez daha teyit ettik. Müttefikler arasındaki yaptırım ve kısıtlamaların kaldırılması vaadini de içerecek şekilde yenilenen savunma yatırımları, özellikle bu tür taahhütlerin kabulü mahiyetindedir'' açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca, ''Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim. Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum'' ifadelerini kullandı.


#NATO zirvesi
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Avrupa Birliği
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