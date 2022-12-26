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Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımı yapıyor!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 20 savunma sanayii uzman yardımcısı alacak. Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımları Elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme bölümlerinden mezunlar arasından yapılacak. Peki

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımları ne zaman, başvuru şartları neler?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımları ne zaman, başvuru şartları neler, hangi bölümlerden alımlar olacak?
Savunma Sanayi Başkanlığı personel alımı iş ilanı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, havacılık ve uzay, uzay, uçak, makine, mekatronik, bilgisayar, yazılım, metalurji ve malzeme, malzeme, kimya mühendislikleri, malzeme bilimi ve mühendisliği, işletme, iktisat bölümlerinden 20 savunma sanayii uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımları ne zaman?

Adaylar, başvurularını, 16-27 Ocak 2023 tarihlerinde Başkanlığın internet sitesindeki sınav başvuru ekranında tanımlı bilgileri eksiksiz doldurarak ve istenen belgeleri 27 Ocak mesai bitimine kadar sisteme yükleyerek yapacak. Giriş sınavına ilişkin tüm belgeler elektronik ortamda alınacak.

Kamu kurumu personel alımları Resmi Gazete’de!
ÖZGÜN
Kamu kurumu personel alımları Resmi Gazete’de!
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