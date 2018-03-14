CV nasıl hazırlanır? Güncel CV örnekleri ve şablonları

İş başvurularında en çok dikkat edilen konulardan bir tanesi bol deneyimli bir CV’nin olması gerektiğidir. İşveren başvuruda bulunanı tanıyabileceği en doğru bilgilerden bir tanesi de CV’dir. Başvuruda bulunmadan önce iyi bir CV hazırlanmalı ve işvereni bu konuda doyurmalısınız. Peki CV nasıl doldurulmalı ve CV nasıl olmalı?

CV nasıl olmalı?

Etkili bir CV hazırlamak için birkaç öneriyi sizler için hazırladık.

- CV’de sizin özelliklerini anlatan tüm bilgiler bulunmalıdır. Sizi en iyi temsil eden ve resmi bir fotoğrafınız olabilir. Takım elbiseli çekilmiş fotoğraflar eklemelisiniz. Bu size büyük bir avantaj sağlayacaktır.

- Eğer akademik CV’niz değilse en fazla 2 sayfa kullanmalısınız. Bu sayede deneyimlerinizi doldurmak için doldurmamış ve gerçekten sunmak istediğiniz bilgiler için doldurmuş olursunuz.

-En önemli hususlardan bir tanesi de imla kurallarına dikkat etmektir. Birçok firma imla kurallarına dikkat etmekte ve buna göre ayırma yapmaktadır.

- Gereksiz bilgiler eklemekten kaçınmalıyız.

- Başvurduğumuz pozisyon ile ilgili iyi bir ön yazı hazırlayabiliriz ve bu işi neden istediğinizi daha detaylı anlatabilirsiniz.

İyi bir CV nasıl doldurulmalı?

İyi bir CV hazırlıyorsak işverene kendimizi çok iyi bir şekilde ifade etmeliyiz. Bunlardan bazıları;

Kariyer hedefi: CV’de kariyer hedeflerinizden bahsetmeniz gerekmektedir. Neden bu işi istediğinizi ve işe alındığınız takdirde kurum için neler yapabileceğinizi iyi bir şekilde ifade edilmelidir.

Kişisel bilgiler: Kişisel bilgileriniz CV’de oldukça iyi bir şekilde yer almalıdır. Adınız, adresiniz, kişisel iletişim bilgileriniz doğru bir şekilde yer almalı. Bu sayede işveren size doğrudan kısa bir şekilde ulaşabilirsiniz. Doğum tarihiniz, doğum yeriniz, medeni durumunuz ise CV’de önemli yer kaplamaktadır.

Eğitim bilgileriniz: Bir işveren için en önemli hususlardan bir tanesi de eğitim bilgilerinizdir. Hangi okulda okuduğunuz, okuduğunuz dönemde neler yaptığınız, aldığınız belgeler, okurken neler yaptığınız bir işveren tarafından oldukça fazla merak edilmektedir.

İş deneyimleri: CV’de en önemli husus burasıdır. İş verenin size işe alması için bakacağı en önemli yerdir. Ters kronolojik sıra ile iş ve staj deneyimlerini yazmalısınız.

İş deneyimlerinizi yazarken;

- Çalıştığınız yerdeki pozisyonunuzu ve sorumluluklarınızı detaylıca anlatmanız gerekmektedir. Burası sizin yapabileceklerinizi göstereceğiniz kısımdır.

- Başarılarınızı özellikle yansıtmalısınız. Bu sizi bir adım daha öne çıkaracaktır.

- İş deneyimlerinizi yazarken doğru ve doyurucu bilgiler vermelisiniz.

Beceriler: Bu kısım CV’de yine önemli bir yer kaplamaktadır. Bildiğiniz yabancı dilleri, bilgisayar bilginizi, mesleğinizde kendinizi geliştirebilmek adına yaptığınız çalışmaları ve neler yapabildiğinize dair tüm bilgileri burada hazırlamalısınız.

Eğitimler/Sertifikalar: Katıldığın mesleki kurs ve eğitimleri, sertifikalarını uygun başlıklar altında belirtebilirsin.

Referanslar: Referanslar kısmı sizi temsil edecek kişilerin listesidir. Bu listeyi özel olarak seçmelisiniz. Size gerçekten faydalı olabileceğinizi düşündüğünüz kişileri bu listeye eklemelisiniz. Yeni mezunsanız staj yaptığınız yerden referans olmasını veya okuldaki hocanızdan referans olmasını isteyebilirsiniz.

CV hazırlamada her şey bir bütündür. Tüm bilgilerin doğru olması sizi başarıya götürecek en büyük adımlardır.

2018 güncel CV örnekleri

CV'nizi hazırlarken kolaylık sağlaması açısından sizler için birkaç tane güncel CV örnekleri hazırladık.

CV'leri hazırlarken özen göstermelisiniz. Hem doğru hem de yanlış bir CV örneğini sizlerle paylaşıyoruz.

Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte CV'lerinizi daha da şekilli hale getirebilirsiniz. Photoshop üzerinden yapacağınız tasarımlarla veya oluşturacağınız özel CV'lerle diğer adaylara göre bir adım daha olabilirsiniz.

Sizlere bu yazımızda CV nasıl olmalı ve nasıl doldurulmalı konusunu hazırladık. Umarım faydalı olabilmişizdir.