1 aydır devam eden sıkı operasyonlarda yakalanan yüzlerce DEAŞ’lı Emniyet sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

7 HÜCREYE BASKIN YAPILDI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gece 2 ilçede baskın yaptı. Örgüt kamplarına gitmeye hazırlanan 22 yabancı uyruklu DEAŞ’lı 7 farklı hücrede yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ’lıların Suriye ve Irak’a geçmek için hazırlık yaptığı, örgüt üyelerine maddi destek sağlamak üzere para toplayıp çatışma bölgelerine eleman aktarımı sağladığı belirlendi.

SORGUDA ÇÖZÜLDÜLER

Sorguya alınan DEAŞ’lıların, Suriye ve Irak’a geçmek için kullanacağı güzergah başta olmak üzere, buna yardımcı olacak tüm bağlantıları da incelemeye alındı. Operasyonlarda yakalanan DEAŞ’lı teröristlerin emniyet sorgularında çözülmeye başladıkları öğrenildi. Teröristlerin itirafları, güvenlik güçlerinin yeni hücreleri ortaya çıkarmasına olanak sağladığı belirtildi.

Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere 10 ilde DEAŞ’a son bir haftada yapılan operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 116 zanlı yakalandı.