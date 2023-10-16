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Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Denizli haberleri: Denizli’nin Sarayköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Yokuştaki ağaca asılı kalan araçta bulunan 5 gençten 2’si öldü, 3’ü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yolcu konumundaki Onur Can Kiriş’in (24) hayatını kaybettiğini belirledi. Hastanede tedavi altına alınan bir diğer yolcu Ümit Keklik ise kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşte detaylar.

13:35 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Denizli haberleri

Denizli haberleri

’nin Sarayköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Yokuştaki ağaca asılı kalan araçta bulunan 5 gençten 2’si öldü, 3’ü yaralandı. İşte detaylar.

ARAÇ AĞAÇTA ASILI KALDI

Kaza, Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Duacılı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hüdai C. kontrolündeki 20 AHY 739 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yokuştaki ağaçta asılı kalan aracı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yolcu konumundaki Onur Can Kiriş’in (24) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan bir diğer yolcu Ümit Keklik ise kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan sürücü Hüdai C. ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet D. ve Ali N.’nın ise tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi.



#Denizli
#Sarayköy
#Denizli haberleri
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