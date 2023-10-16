Hastanede tedavi altına alınan bir diğer yolcu Ümit Keklik ise kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan sürücü Hüdai C. ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet D. ve Ali N.’nın ise tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi.