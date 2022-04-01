2022 Denizli İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri Denizli sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Denizli'de yaşayan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Müslümanlar ilk oruç için sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Denizli imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Denizli iftar vakti, Denizli Sahur vaktini de içeren Bursa 2022 imsakiyesi..

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