2022 Denizli İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri

Ramazan ayı Müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayıdır. Müminlerin bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getireceği 2022 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Peki Denizli için ilk iftar ve ilk sahur vakti saat kaçta? İşte 2022 Denizli imsakiyesi...
2022 Denizli İmsakiye
2022 Denizli Sahur Vakti
Denizli sahur vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Denizli sahur vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.
İmsak vakti: 05:18
2022 Denizli İftar Vakti
Denizli iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Denizli iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.
İftar Vakti: 19:34
2022 Ramazan ayı ne zaman?
Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.
2022 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,
Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,
Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.