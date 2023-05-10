Denizli

ilişkin haberin detayları yoğun olarak araştırılıyor. "14 Mayıs 2023 Türkiye seçim sonuçları, Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve TBMM milletvekili genel seçim sonuçları belli oluyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy pusulasında yer alacak adaylar şöyle: Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan. Denizli'da hangi cumhurbaşkanı adayı kazandı, hangi ittifak ve hangi parti kaç milletvekili çıkardı? İşte Son dakika seçim haberleri, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu ve Denizli oy oranı CANLI takip."