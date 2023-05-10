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Denizli seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Denizli seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından sandık verileri paylaşılacak. Denizli Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Denizli'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Denizli milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Denizli seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan, İnce, Kılıçdaroğlu, Oğan ile ittifakların ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları, geçmiş seçimlere ilişkin sonuçlar.

10:49 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Denizli seçim sonuçları

Denizli seçim sonuçları

Denizli
ilişkin haberin detayları yoğun olarak araştırılıyor. "14 Mayıs 2023 Türkiye seçim sonuçları, Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve TBMM milletvekili genel seçim sonuçları belli oluyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy pusulasında yer alacak adaylar şöyle: Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan. Denizli'da hangi cumhurbaşkanı adayı kazandı, hangi ittifak ve hangi parti kaç milletvekili çıkardı? İşte Son dakika seçim haberleri, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu ve Denizli oy oranı CANLI takip."

2023 seçimleri Denizli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Denizli cumhurbaşkanı ve milletvekili
YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Denizli milletvekilleri burada yer alacaktır.

Denizli AK Parti milletvekili adayları (14 Mayıs 2023)

1- Cahit Özkan

2- Şahin Tin

3- Nilgün Ök

4- Ekrem Başer

5- Osman Yüceliş

6- Birtan Şahan

7- Feride Kabadayılar

Denizli CHP milletvekili adayları

1.Gülizar Biçer Karaca

2.Şeref Arpacı

3.Sema Silkin Ün

4.Adil Demir

5.Sedat Demirci

6. İlhan Özcan

7.Ayşe Hazer

Denizli İYİ Parti milletvekili adayları

1- Yasin Öztürk

2- İbrahim Şenel

3- Kadir Tatık

4- Şebnem Bababalım Yağcı

5- Uğur Çizmecioğlu

6- Veysel Karaçor

7- Nazlı Yaşatürk

MHP Denizli milletvekili adayları

1 FERUDUN ÜNAL

2 YUSUF GARİP

3 EBRU LEMAN KALKAN

4 EMRE ERDOĞAN

5 MEHMET ALTINTAŞ

6 RAŞİT ÖZDEMİR

7 HÜSEYİN YÜKLET

Yeniden Refah Partisi Denizli milletvekili adayları

AZİZ KALAYCI

İDRİS OKTAY

BAYRAM ALİ GEDİK

MELAHAT BERK

FERİT ÇETİN

UĞUR KARAKAYA

OSMAN KAÇAR

Zafer Partisi Denizli milletvekili adayları

Neşet Doğan

Haan Kıratik

Furkan Tokmakçıoğlu

Hasan Hüseyin Halastar

Osman Tercan

Mesut Dinç

Serhat Önal

2018 Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Denizli cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 47.8’ini alırken, Muharrem İnce Denizli Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 35.4’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 13.8’ini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,1, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.

2018 Denizli milletvekili genel seçim sonuçları

Denizli milletvekili
: Cumhur İttifakı Eskişehir oy oranı % 50 olurken, AK Parti 4 milletvekili çıkardı. Denizli’de Millet İttifakı ise oyların yüzde 45,4’ünü aldı ve CHP 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Denizli’de hangi parti ne kadar oy aldı? Denizli’de hangi parti kazandı?

  1. AK Parti % 40,7
  2. CHP % 28,1
  3. İYİ Parti % 16,5
  4. MHP % 9,2
  5. HDP % 4

2019 Denizli yerel seçim sonuçları

Denizli yerel seçim sonuçları: AK Parti’nin Denizli Büyükşehir Belediye başkan adayı Osman Zolan oyların % 50,56’sını alırken, İYİ Parti adayı Ümit Bahtiyar ise oyların % 43,91’ini aldı.

2019 Denizli İl Genel Meclisi seçim sonuçları

  1. AK Parti % 46,43
  2. CHP % 39,92
  3. İYİ Parti % 5,15
  4. MHP % 1,93
  5. DP % 1,76
  6. BBP % 1,31

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2014 Milletvekili Seçim Sonuçları Türkiye Geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

Denizli'nin İlçeleri hangileri?

Acıpayam, Akköy, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas'dır.

Denizli'nin tarihçesi

Denizli şehri, ilk defa bugünkü şehrin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında kurulmuştur. Bu şehir M.O.( 261 - 245 ) yılları arasında, Suriye Kralı II. Antiyokustheos tarafından kurulmuş ve karısının adına izafeten LAODICIA denilmiştir. Türkler Denizli havalisini zaptettikten sonra, şehrin suyunun bol bulunduğu bugünkü Kaleiçi mevkiine naklettirmişlerdir.

Denizli adına
, tarihi kaynaklarda başka başka isimler olarak rastlamaktayız. Selçuklu kayıtları ve Denizli mahkemesi şer'iye sicilleri "Ladik" ismini vermektedir. İbni Batuta'nın Seyahatnâmesi’nde "Tunguzlu" denilmektedir. Mesâlik ül Ebsar'da da "Tunguzlu" olarak kaydedilmiştir.

Timurlenk'in zafernamesini yazan, Şerafettin Zemdi "Tenguzlug" ve "Tonguzlug" gibi iki isimden bahsetmektedir. Tengiz kelimesi eski Türkçe'de deniz demektir. Tunguzlu ise bugünkü imlasıyla Denizli demektir. Netice olarak Denizli adi, Tunguzlu ve Tunguzlu kelimelerinin zamanla ağızdan ağza, "Denizli" kelimesi haline gelmesinden dolayı bugünkü şeklini almıştır.

AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları

14 Mayıs 2023 seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Seçime sayılı günler kala son anket sonuçları da ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anketlere göre hem başkanlık hem Meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi. Genar ve Areda Survey son seçim anketini paylaştı. Erdoğan ilk turda kazanıyor. Peki AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Erdoğan’ın oy oran nedir? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ne kadar oy alıyor? İşte AK Parti’nin yaptırdığı anket sonuçları.

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33 dakika önce
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