Denizli seçim sonuçları
2023 seçimleri Denizli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Denizli AK Parti milletvekili adayları (14 Mayıs 2023)
1- Cahit Özkan
2- Şahin Tin
3- Nilgün Ök
4- Ekrem Başer
5- Osman Yüceliş
6- Birtan Şahan
7- Feride Kabadayılar
Denizli CHP milletvekili adayları
1.Gülizar Biçer Karaca
2.Şeref Arpacı
3.Sema Silkin Ün
4.Adil Demir
5.Sedat Demirci
6. İlhan Özcan
7.Ayşe Hazer
Denizli İYİ Parti milletvekili adayları
1- Yasin Öztürk
2- İbrahim Şenel
3- Kadir Tatık
4- Şebnem Bababalım Yağcı
5- Uğur Çizmecioğlu
6- Veysel Karaçor
7- Nazlı Yaşatürk
MHP Denizli milletvekili adayları
1 FERUDUN ÜNAL
2 YUSUF GARİP
3 EBRU LEMAN KALKAN
4 EMRE ERDOĞAN
5 MEHMET ALTINTAŞ
6 RAŞİT ÖZDEMİR
7 HÜSEYİN YÜKLET
Yeniden Refah Partisi Denizli milletvekili adayları
AZİZ KALAYCI
İDRİS OKTAY
BAYRAM ALİ GEDİK
MELAHAT BERK
FERİT ÇETİN
UĞUR KARAKAYA
OSMAN KAÇAR
Zafer Partisi Denizli milletvekili adayları
Neşet Doğan
Haan Kıratik
Furkan Tokmakçıoğlu
Hasan Hüseyin Halastar
Osman Tercan
Mesut Dinç
Serhat Önal
2018 Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Denizli cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 47.8’ini alırken, Muharrem İnce Denizli Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 35.4’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 13.8’ini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,1, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,5’ini aldı.
2018 Denizli milletvekili genel seçim sonuçları
Denizli’de hangi parti ne kadar oy aldı? Denizli’de hangi parti kazandı?
- AK Parti % 40,7
- CHP % 28,1
- İYİ Parti % 16,5
- MHP % 9,2
- HDP % 4
2019 Denizli yerel seçim sonuçları
Denizli yerel seçim sonuçları: AK Parti’nin Denizli Büyükşehir Belediye başkan adayı Osman Zolan oyların % 50,56’sını alırken, İYİ Parti adayı Ümit Bahtiyar ise oyların % 43,91’ini aldı.
2019 Denizli İl Genel Meclisi seçim sonuçları
- AK Parti % 46,43
- CHP % 39,92
- İYİ Parti % 5,15
- MHP % 1,93
- DP % 1,76
- BBP % 1,31
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2014 Milletvekili Seçim Sonuçları Türkiye Geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
Denizli'nin İlçeleri hangileri?
Acıpayam, Akköy, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas'dır.
Denizli'nin tarihçesi
Denizli şehri, ilk defa bugünkü şehrin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında kurulmuştur. Bu şehir M.O.( 261 - 245 ) yılları arasında, Suriye Kralı II. Antiyokustheos tarafından kurulmuş ve karısının adına izafeten LAODICIA denilmiştir. Türkler Denizli havalisini zaptettikten sonra, şehrin suyunun bol bulunduğu bugünkü Kaleiçi mevkiine naklettirmişlerdir.
Timurlenk'in zafernamesini yazan, Şerafettin Zemdi "Tenguzlug" ve "Tonguzlug" gibi iki isimden bahsetmektedir. Tengiz kelimesi eski Türkçe'de deniz demektir. Tunguzlu ise bugünkü imlasıyla Denizli demektir. Netice olarak Denizli adi, Tunguzlu ve Tunguzlu kelimelerinin zamanla ağızdan ağza, "Denizli" kelimesi haline gelmesinden dolayı bugünkü şeklini almıştır.