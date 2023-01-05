Özgün Denizli TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
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Denizli TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ Denizli arsa kura sonuçları başvuruların tamamlanmasıyla birlikte sorgulanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. Denizli TOKİ arsa kura çekilişleri Merkez, Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas’ta yapılacak. 16 bin arsa kontenjanının verildiği Denizli müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Peki Denizli TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Denizli arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizli TOKİ Arsa Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Denizli TOKİ müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
Denizli TOKİ arsa kura sonuçları

Denizli TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulanıyor. TOKİ arsa başvurusu sona erdi. Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, “Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. Peki Denizli TOKİ arsa başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Denizli TOKİ 2022 arsa başvuru sonuçları isim listesi nereden açıklanacak?

Denizli TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. Beşinci etap sosyal konut kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapılacak. TOKİ arsa başvurları da tamamlandı. 100 bin arsa satışının olduğu Denizli TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Denizli TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Denizli arsa kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

DENİZLİ TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Denizli TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Denizli TOKİ arsa yerleri

  • TOKİ Denizli'de Merkez, Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas'ta konut projeli arsa satışı yapacak.

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