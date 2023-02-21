Deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağı konusunda son dakika açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm yurtta eğitim ve öğretime ara verildi. 71 ilde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bugün 2. döneme başladı. Diğer taraftan da depremden etkilenen illerde okulların hangi tarihte açılacağı araştırılıyor. Peki deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okullar 1 Mart'ta açılacak mı?

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

20 Şubat Pazartesi itibariyle 71 ilde eğitim ve öğretim başladı. Mill Eğitim Bakanlığı tarafından depremden etkilenen 10 il için de 1 Mart'a kadar eğitim ve öğretime ara verildiği açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Bakan Özer şöyle konuştu:

10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 mart itibariyle eğitime başlıyoruz.

İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye'de verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz.

Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz.

Bakan Özer'in diğer açıklamaları ise şu şekilde;

Tüm hastanelerde hastane sınıfları açacağız. 1 MART tarihi ile LGS ve -YKS ye girecek öğrenciler için destekleme kursları açacağız.

-MEB olarak 10 ilde tüm ders kitaplarını yeniden bastırdık. 1 Mart itibari ile ulaştıracağız.

-Depremzede öğrencilerimizin tüm kırtasiye ihtiyaçlarını biz karşılayacağız.

-Çadır ve konteyner kentlerde çadır sınıflar oluşturacağız.

-Eğitim yolu ile 10 ilimizi normalleştirmek için MEB olarak vatandaşımıza sağlamaya devam edeceğiz.







