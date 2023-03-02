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2 ay içinde 11 ilde 244 bin konutun temelleri atılıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “Tüm illerimizde 604 bin 856 bölümden oluşan 212 bin binanın acil yıkılacak, yıkık, ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık.” dedi. Bakan Kurum, “1 haftada Adıyaman’da 1161, Kilis’te 645, Adana’da 509, Kahramanmaraş’ta 3826, Şanlıurfa’da 897, Malatya’da 948, Osmaniye’de 152 olmak üzere 12 bin 781 konutu sözleşmelerini imzalayarak yapım sürecini başlattık. 2 ay içinde 11 ilde 244 bin konutun temellerini atacağız.” dedi.

14:56 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Deprem konutlarına hangi ilde başlandı?

Deprem konutlarına hangi ilde başlandı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine yapılacak konutların inşa sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Murat Kurum, “Arama kurtarma çalışmalarına müteakip tüm şehirlerimizde, TOKİ'mizle, özel sektör temsilcilerimizle birlikte şehirlerimizin geçici barınma alanlarının kurulması için süreci yönetiyoruz. 3 bin bağımsız bölümün kurulum çalışmaları devam ediyor. 10-15 gün içerisinde etaplar halinde vatandaşlarımıza gerçekleştirmeye başlayacağız.” ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Adıyaman, İndere, Gölbaşı, Yukarıçöplü’de ne kadar konut yapılacak?

Adıyaman’da merkez İndere, Gölbaşı, Yukarıçöplü mahallelerinde 47 bin 350 konut ve yine toplamda 13 bin 987 köy evi inşası yapacağız. En uygun zemindeki özel arazileri de kamuşlaştırmak sureti ile köylerimiz aynı anlayışla inşasını gerçekleştiriyor olacağız.

Deprem konutlarına hangi ilde başlandı?

Bakan Murat Kurum, “13 bin 987 köy inşa evi yapacağız. Arazisi uygunsa arazisine, uygun değilse mera arazilerine yapılacak. İnşallah 2 ay içinde 11 ilde 244 bin konutun temellerini atacağız. 3 Mart itibarıyla 11 ilimizde 21 bin 244 konutumuzun yapımını başlatmış oluyoruz. 11 ilimizin tamamında 244 bin konutumuzun temellerini atacak inşa süreçlerini merkezlerde rezerv alanlarda eş zamanlı şekilde yürüteceğiz.” dedi.

Hangi illere deprem konutların sözleşmeleri imzalandı?

  • Bakan Kurum şunları dile getirdi: “Adıyaman’da 1161, Kilis’te 645, Adana’da 509, Kahramanmaraş’ta 3826, Şanlıurfa’da 897, Malatya’da 948, Osmaniye’de 152 olmak üzere 12 bin 781 konutu sözleşmelerini imzalayarak yapım sürecini başlattık. Adıyaman’ımızı tıpkı eksi günlerinde olduğu gibi eski ihtişamı ile ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz."

#deprem
#deprem konutlar
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
16 dakika önce
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2 ay içinde 11 ilde 244 bin konutun temelleri atılıyor
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