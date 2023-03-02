Bakan Kurum şunları dile getirdi: “Adıyaman’da 1161, Kilis’te 645, Adana’da 509, Kahramanmaraş’ta 3826, Şanlıurfa’da 897, Malatya’da 948, Osmaniye’de 152 olmak üzere 12 bin 781 konutu sözleşmelerini imzalayarak yapım sürecini başlattık. Adıyaman’ımızı tıpkı eksi günlerinde olduğu gibi eski ihtişamı ile ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz."