Son depremler listesi gündemde yakından takip ediliyor. En son olan depremleri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD sayfalarında paylaşıyor. Bugünkü güncel deprem listesi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki az önce deprem mi oldu? İşte 22 Aralık son depremler listesi...
HATAY'DA 4.1 ŞİDDETİNDE DEPREM
AFAD'dan alınan bilgiye göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 21.24'te meydana gelen deprem 9.19 km derinlikte gerçekleşti.