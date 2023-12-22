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Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD'dan son dakika deprem açıklamaları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün akşam saat 21.24'te merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Hatay'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuturken gece 01.03'te büyüklüğü 3.2 olan bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. İşte 22 Aralık son depremler.

12:24 - 22/12/2023 Friday
Yeni Şafak
Son depremler
Son depremler

Son depremler listesi gündemde yakından takip ediliyor. En son olan depremleri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD sayfalarında paylaşıyor. Bugünkü güncel deprem listesi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki az önce deprem mi oldu? İşte 22 Aralık son depremler listesi...

HATAY'DA 4.1 ŞİDDETİNDE DEPREM

AFAD'dan alınan bilgiye göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 21.24'te meydana gelen deprem 9.19 km derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER 22 ARALIK 2023

KANDİLLİ SON DEPREMLER



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