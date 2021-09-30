Derbiler ne zaman? 2022 Derbi maç takvimi

2021-2022 sezonunda ilk üç hafta oynanacak karşılaşmaların tarihleri Türk Futbol Federasyonu TFF tarafından duyuruldu. Bu kapsamda "2022 derbi maçları ne zaman?" sorusu da yanıt buldu. İşte 2022 derbi takvimi...
2022 DERBİ MAÇ TARİHLERİ
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirilmişti.
Süper Lig'in 4. haftasındaki ilk maçı olan Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması, 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de gerçekleşti.
9. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar, 10. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi, 12. haftadaki Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması 6 Kasım Cumartesi, 13. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 21 Kasım Pazar günü yapılacak.
Ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.
Süper Lig'de 6, 18 ve 22'inci haftalarda ise maçlar hafta içi oynanacak.
İşte Süper Lig'de derbi tarihleri...
Trabzonspor-Galatasaray - 12 Eylül
Trabzonspor-Fenerbahçe - 17 Ekim
Beşiktaş-Galatasaray - 25 Ekim
Beşiktaş-Trabzonspor - 6 Kasım
Galatasaray-Fenerbahçe - 21 Kasım