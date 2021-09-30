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Derbiler ne zaman? 2022 Derbi maç takvimi

Süper Lig'de derbi takvimi belli oldu. 2022 yılında Süper Lig'de yeni yıla kısa bir süre kala futbolseverler derbi maçlarının tarihlerini araştırıyor. 2022 Derbi maçları ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor 2022 derbi maç tarihleri, Süper Lig 13 hafta fikstür ilei lgili detaylar haberimizde..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Derbiler ne zaman? 2022 Derbi maç takvimi
derbi

2021-2022 sezonunda ilk üç hafta oynanacak karşılaşmaların tarihleri Türk Futbol Federasyonu TFF tarafından duyuruldu. Bu kapsamda "2022 derbi maçları ne zaman?" sorusu da yanıt buldu. İşte 2022 derbi takvimi...

2022 DERBİ MAÇ TARİHLERİ

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirilmişti.

Süper Lig'in 4. haftasındaki ilk maçı olan Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması, 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de gerçekleşti.

9. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar, 10. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi, 12. haftadaki Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması 6 Kasım Cumartesi, 13. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 21 Kasım Pazar günü yapılacak.

Ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.

Süper Lig'de 6, 18 ve 22'inci haftalarda ise maçlar hafta içi oynanacak.

İşte Süper Lig'de derbi tarihleri...

Trabzonspor-Galatasaray - 12 Eylül

Trabzonspor-Fenerbahçe - 17 Ekim

Beşiktaş-Galatasaray - 25 Ekim

Beşiktaş-Trabzonspor - 6 Kasım

Galatasaray-Fenerbahçe - 21 Kasım

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