Devleri geride bıraktı, İspanya’da liderliği devraldı: 17 maçta 1 yenilgi alan Girona’nın sırrı nedir?

İspanya La Liga ’nın 17. haftasında evinde Alaves’i 3-0 mağlup eden Girona, 9 maçlık yenilmezlik serisini korudu. Ligde sadece Real Madrid yenilgisi alan Girona 17 maçta 44 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturdu. 2022-2023 sezonunda 2. Lig’den İspanya La Liga’ya yükselen takım bu sene şampiyonluk yarışında bende varım demeye kararlı. Peki, Girona’nın teknik direktörü kim, takımda hangi futbolcular var? İşte merak edilen soruların yanıtları.

BU SEZON 17 MAÇTA 14 GALİBİYET

Bu sezon oynadığı 17 maçta 14 galibiyet alan Girona tek yenilgisini Real Madrid’e karşı 3-0 yenilerek aldı. Ligin ilk haftasında Real Sociedad deplasmanında 1-1 berabere kalan Girona, diğer beraberliğini ise Athletic Bilbao’ya karşı aldı.

Girona bu sezon Barcelona, Sevilla, Valencia ve Getafe gibi önemli takımları mağlup etmeyi başardı.

Barcelona deplasmanına çıktıklarında çokları onların şovunun buraya kadar olduğunu, Barça karşısında alacakları yenilgiyle ülkenin en üst ligindeki zirve çekişmesinin, sıklıkla olduğu gibi yine Real Madrid-Barcelona eksenine oturacağını düşünüyordu.

Tam tersine bu karşılaşma Girona’nın şampiyonluktaki iddiasının altının ne kadar dolu olduğunu ele güne gösteren maç haline geldi. Kendinden emin, taktiğine sadık, son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmayan ekibin bu zorlu deplasmanda elde ettiği dört gollü galibiyet, artık bir eşiğin tamamen geçildiğinin sinyaliydi.

GİRONA’NIN BAŞARISININ SIRRI NE?

Girona’nın bu sezonki başarısında öne çıkan faktörleri doğru transfer hamleleri, taktik anlayışı olarak sıralamak mümkün. Her ne kadar City Football Group’un bünyesindeki ekiplerden de olsalar, oldukça mütevazı bir transfer politikası izlediler. Az paralarla sadece ihtiyaç olan bölgelere bir kaç takviye ile transfer penceresini kapattılar.

Takımın savunmadan hücumlara çıkışında teknik becerisiyle en önemli isim olan Daley Blind’in bonservissiz takıma katılması, beş gol beş asistle şu ana kadar on gole direkt etki eden Savio’nun kulüpte kiralık olarak bulunması, ligde gol krallığına uğraşan Artem Dovbyk’in bu performansıyla karşılaştırıldığında neredeyse bedava gibi duran bonservisi... Çok büyük paralar harcamadan da iyi takım kurulabileceğinin örnekleri.

Futbolu elit bir takım edasıyla oynamaları, sahadaki özgüvenli duruşları, oyunun temposunu istedikleri gibi ayarlayabilmeleri, pas isabetindeki yüksek yüzdeleri dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlıların başarısındaki önemli bir pay da şüphesiz rakiplere göre değiştirebildikleri taktik anlayışları.

Bazı maçlarda üçlü, bazı maçlarda dörtlü savunmayı gayet başarıyla uygulayabilmeleri gibi farklı formasyonlara uyum sağlamadaki başarıları da rakipleri için önemli birer handikap oluşturuyor. Girona’nın olası büyük handikapı ise geniş bir kadroya sahip olmaması. Uzun bir maraton olan ligde yaşanacak sakatlıklar gibi eksilmelerde, gidenlerin yerini doldurma güçlükleri

GİRONA’NIN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Girona’nın teknik direktörü Miguel Ángel Sánchez Muñoz’dur. Kısaltılmış olarak Michel ismiyle bilinmektedir. Peki Michel kimdir, daha önce hangi takımları çalıştırdı?

Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 30 Ekim 1975 doğumlu İspanyol eski futbolcu ve teknik direktör. Şu anda La Liga 2 takımlarından Girona FC'nin teknik direktörüdür.

Futbolculuk kariyerinde Rayo Vallecano, Almería, Real Murcia ve Málaga gibi takımlarda forma giydi. 2005 yılında futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başladı.

Teknik direktörlük kariyerinde Rayo Vallecano B, Rayo Vallecano, SD Huesca ve Girona FC takımlarını çalıştırdı. Rayo Vallecano ile 2017-18 sezonunda La Liga 2'de şampiyonluk yaşadı.

Miguel Ángel Sánchez Muñoz'un çalıştırdığı takımlar şu şekildedir:

> Rayo Vallecano B (2015-2017)

> Rayo Vallecano (2017-2019)

> SD Huesca (2019-2021)

> Girona FC (2021-günümüz)

GİRONA’NIN KADROSUNDA HANGİ FUTBOLCULAR VAR?

Girona’nın geniş kadrosu şu şekilde;

13 Paulo Gazzaniga

3 Miguel Gutierrez

17 Daley Blind

25 Eric Garcia

5 David Lopez

14 Aleix Garcia

16 Sávio

20 Yan Bueno Couto

24 Portu

9 Artem Dovbyk

23 Ivan Martin

1 Juan Carlos

26 Toni Ribera

2 Bernardo

4 Arnau Martinez

15 Juanpe

6 Ibrahima Kebe

11 Valery Fernandez

18 Pablo Torre

22 Jhon Elmer Solis Romero

GİRONA BU HAFTA KİMLE OYNAYACAK?

İspanya La Liga 18. haftasında Girona deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak. Maç 21 Ekim Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak.

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