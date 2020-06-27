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Devlet Arşivleri Başkanlığı 45 Sürekli İşçi alacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Ankara ve İstanbul hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi alınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İşçi

İşçi

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 22 - 26 Haziran 2020 tarihleri arasında sistem üzerinden online olarak yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının personel alımı ilanına ulaşmak için tıklayınız

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