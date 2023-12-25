Göktaş, 1988'den 2002 yılına kadar 21 bin 302 hak sahibi gencin kamuda istihdam edildiğini belirterek, "2003-2023 yılları arasında 40 bin 178 gencimizi kamuya yerleştirdik. Bugüne kadar toplamda ise 61 bin 480 gencimizi kamuda istihdam ettik. İstihdam hakkı olan çocuklarımız için başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardık ve kura yöntemiyle yerleştirme usulünü getirdik. Yılda 1 kez yapılan yerleştirme işlemini artık yılda 3 kez yapıyoruz. Sadece kamuda değil, özel sektörde de istihdamı çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Özel sektörde gençlerimizin istihdamını artırmak adına işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi gibi SGK primlerinin tamamını işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle devlet olarak biz karşılıyoruz. Özel Sektör İstihdam Teşviki uygulamasıyla bugüne kadar 10 bin 313 gencimizin özel sektörde istihdamını destekledik. Bugün devlet korumasından yararlanmış bin 44 gencimizden tercih yapan 851'inin atamasını gerçekleştiriyoruz. Size emanet edilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğinizden en ufak şüphem yok" diye konuştu.