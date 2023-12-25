Devletin yetiştirdiği 851 genç, düzenlenen kura töreniyle kamu kurum ve kuruluşlarına atandı. Bugün devlet korumasından yararlanmış bin 44 gencimizden tercih yapan 851'inin atamasını gerçekleştiriyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Size emanet edilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğinizden en ufak şüphem yok" diye konuştu. İşte Devlet korumasında yetişenlerin kamu atama kura sonuçları sorgulama ekranı.
Devlet korumasından yararlanmış 851 gencin kamu kurumlarına ataması, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlık kurum ve kuruluşlarında yetişmiş ve sosyal hizmet modellerinden yararlanmış 851 gencin kamuda istihdamına ilişkin kura çekilişi gerçekleştirildi.
Devlet korumasından yararlanmış 851 gencin kamu kurumlarına atama kura sonuçları
Göktaş, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu iş birliğinde 2020 yılında iş ve meslek danışmanlığı eğitimlerine başladıklarını ve bu kapsamda bugüne kadar 8 bin 40 çocuğun kariyer planlamaya yönelik eğitimler aldığını aktardı.
61 bin 480 kişi kamuya atandı
Göktaş, 1988'den 2002 yılına kadar 21 bin 302 hak sahibi gencin kamuda istihdam edildiğini belirterek, "2003-2023 yılları arasında 40 bin 178 gencimizi kamuya yerleştirdik. Bugüne kadar toplamda ise 61 bin 480 gencimizi kamuda istihdam ettik. İstihdam hakkı olan çocuklarımız için başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardık ve kura yöntemiyle yerleştirme usulünü getirdik. Yılda 1 kez yapılan yerleştirme işlemini artık yılda 3 kez yapıyoruz. Sadece kamuda değil, özel sektörde de istihdamı çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Özel sektörde gençlerimizin istihdamını artırmak adına işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi gibi SGK primlerinin tamamını işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle devlet olarak biz karşılıyoruz. Özel Sektör İstihdam Teşviki uygulamasıyla bugüne kadar 10 bin 313 gencimizin özel sektörde istihdamını destekledik. Bugün devlet korumasından yararlanmış bin 44 gencimizden tercih yapan 851'inin atamasını gerçekleştiriyoruz. Size emanet edilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğinizden en ufak şüphem yok" diye konuştu.