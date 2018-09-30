DG Sivasspor: 2 - Bursaspor: 0 (MAÇ ÖZETİ)

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Bursaspor’u konuk etti. Sivasspor'un 2 golünü de Robinho attı. İşte Sivasspor Bursaspor maç özeti...

SİVASSPOR BURSASPOR MAÇ ÖZETİ

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Robinho’nun ceza sahasına ortasında arka direkte topu kontrol eden Emre’nin rakibinden kurtulduktan sonra yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

28. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası sağ çaprazından topu önünde bulan Tunay’ın şutunu kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

30. dakikada Lima’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Tunay’ın sağ çaprazdan şutu direğin yanında dışarı çıktı.

34. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen Robinho ceza yayı üzerinden yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

37. dakikada sağ kanattan Robinho’nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Muhammet Demir’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sağ kanattan Robinho’nun ortasında arka direkte Rybalka’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

58. dakikada Furkan’ın kullandığı serbest vuruşta Chedjou’un yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

63. dakikada Rybalka’nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Muhammet Demir’in kafa vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.

76. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Robinho’nun şutunu kaleci Okan kornere gönderdi.

77. dakikada Rybalka’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Muhammet Demir’in kafa şutunda top direğin üstünden auta gitti.

90 1. dakikada Ziya’nın uzun gönderdiği topta savunma arkasına sarkan Robinho, ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Halis Özkayha xx, Mehmet Can Hanoğlu xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal xx, Douglas xxx, Bjarsmyr xx, David Braz xx, Ziya xxx, Medjani xxx, Hakan Arslan xx, Rybalka xx, (Uğur dk. 90 ?) Emre xx, (Torje dk. 84 ?) Robinho xxx, Muhammet Demir xxx (Kone dk. 79 x)

Yedekler: Rochet, Tolgahan, İlker, Papp, Erdoğan

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Bursaspor: Okan xx, Barış xx, Chedjou x, Ertuğrul x, Umut Meraş x, Aytaç x (Umut Nayir dk.74 x) Saivet x, (Yusuf dk. 21 x) Badji xx, Tunay x (Furkan dk. 46 x), Lima x, Sakho x

Yedekler: Muhammed Şengezer, Vergini, Shehu, Latovlevici, Burak, Ramazan, Kembo

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Robinho (dk. 34 ve 90 1) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Aytaç, Badji, Barış, Chedjou (Bursaspor) Medjani, Emre (Demir Grup Sivasspor)



Stat: 4 Eylül

Hakemler: Halis Özkayha xx Mehmet Can Hanoğlu xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal xx, Douglas xx, Bjarsmyr xx, David Braz xx, Ziya xx, Medjani xx, Hakan Arslan xx, Rybalka xx, Emre xx, Robinho xx, Muhammet Demir xx

Yedekler: Rochet, Tolgahan, İlker, Papp, Uğur, Erdoğan, Torje, Kone

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Bursaspor: Okan xx, Barış xx, Chedjou xx, Ertuğrul xx, Umut Meraş xx, Aytaç xx, Saivet x, (Yusuf dk. 21 x) Badji xx, Tunay xx, Lima xx, Sakho xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Vergini, Shehu, Latovlevici, Furkan, Burak, Ramazan, Umut Nayir, Kembo

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Gol: Robinho (dk. 34) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Aytaç, Badji (Bursaspor), Medjani (Demir Grup Sivasspor)