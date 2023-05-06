DGS
DGS başvuru tarihleri Dikey Geçiş Sınavı'na girmeye hazırlanan ön lisans öğrencileri ve mezunları tarafından araştırılıyor. İki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan ve şartları yerine getirmiş öğrenciler, üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak için DGS sınavına girecek. ÖSYM tarafından yapılan son açıklamalar ve DGS sınav takvimi ışığında 2023 DGS başvuruları ne zaman başlıyor sorusu yanıt buldu.
2023 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan takvime göre DGS sınavı başvuru işlemleri 26 Mayıs’ta başlayacak. Son başvuru tarihi ise 5 Haziran olacak. Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte yapacak.
Sisteme giriş yapan adaylar katılacakları oturumları belirleyecek ve sonrasında anlaşmalı bankalar üzerinden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.
2023 DGS SINAV ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?
Dikey Geçiş Sınavı başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS başvuru işlemleri başlamadan önce ÖSYM tarafından kılavuz açıklanacak. Kılavuzda güncel sınav ücretleri yer alacak. Geçtiğimiz yıl DGS sınav ücreti 190 TL olarak belirlenmişti.
DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS Dikey Geçiş Sınavı 2023-DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak.