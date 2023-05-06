DGS başvuru tarihleri Dikey Geçiş Sınavı'na girmeye hazırlanan ön lisans öğrencileri ve mezunları tarafından araştırılıyor. İki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan ve şartları yerine getirmiş öğrenciler, üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak için DGS sınavına girecek. ÖSYM tarafından yapılan son açıklamalar ve DGS sınav takvimi ışığında 2023 DGS başvuruları ne zaman başlıyor sorusu yanıt buldu.