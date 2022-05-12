Özgün DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar? 2022 DGS sınav takvimi
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DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar? 2022 DGS sınav takvimi

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi DGS başvuru tarihi. 2 yıllar eğitimlerini 4 yıla tamamlamak için DGS sınavına giren adaylar DGS başvuru tarihi için gün sayıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurularını ÖSYM'nin AİS ekranından tamamlayacak olanlar sonraki süreçte DGS sınav giriş belgelerini beklemeye başlayacaklar. Peki, DGS başvuruları ne zaman yapılacak, başladı mı? DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar? İşte, 2022 DGS sınav ve başvuru tarihi ile ilgili bütün detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DGS başvurusu nasıl yapılır? 2022 DGS başvuru ücreti ne kadar?
​DGS başvuruları ne zaman, başladı mı?

Binlerce adayın en çok merak ettiği GDS başvuru tarihi belli oldu. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine katılmaları için ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2022 DGS başvuruları adayların araştırmaları arasından yer aldı.

Peki, DGS başvuruları ne zaman yapılacak, başladı mı? İşte, 2022 DGS sınav ve başvuru tarihi...

DGS (2022) başvuruları ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) başvuruları 13 Mayıs tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs’a kadar devam edecek. Geç başvurular 31 Mayıs tarihinde yapılacak.

DGS (2022) oturumu ne zaman?

  • DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
  • DGS’de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15’te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.

DGS başvurusu nasıl yapılır?

Sınava girmek isteyen adaylar, yayınlandığı zaman Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

DGS başvuru ücreti ne kadar?

  • DGS 2022 başvuru ücreti yayımlanacak olan kılavuz ile açıklanacak. Geçtiğimiz yıl DGS başvuru ücreti 150,00 TL olmuştu.

DGS 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM DGS kılavuzu
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DGS 2022 başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM DGS kılavuzu
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