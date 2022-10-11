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2022 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. 4 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından başlayan DGS ek tercih işlemleri 10 Ekim'de sona erdi. Gözler ek tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DGS ek tercih sonuç ekranı: ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS ek tercih sonuçları 2022

DGS ek tercih sonuçları 2022 için sorgulamalar devam ediyor. 10 Ekim’de son bulan ek tercih işlemleri sonrası katılımcılar sonuç sorgulama işlemleri yapıyor.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından 4 Ekim'de yayımlanan DGS ek tercih kılavuzunun ardından tercih işlemleri başlamıştı. 10 Ekim tarihinde (Bugün) DGS ek tercih dönemi sona erecek.

DGS ek tercih sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat sonuçların Ekim ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan ve sınava başvuran adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2022-DGS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.

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